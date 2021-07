Por un proyecto presentado en el Consejo de la Magistratura, los abogados tendrán más posibilidades de ser designados jueces

El Consejo de la Magistratura de la Nación

Los abogados que ejercen la profesión o los que se desempeñan en cargos en la administración pública tendrán más posibilidades de ser nombrados jueces, algo para lo que hoy están relegados ante quienes trabajan en el Poder Judicial. Es porque un proyecto que se discute en el Consejo de la Magistratura les otorga más puntaje para los concursos públicos. Y la iniciativa ya tiene el aval de muchos sectores para ser aprobada.

El proyecto fue presentado por Carlos Matterson y Diego Marias, los dos integrantes del Consejo en representación de los abogados. Según la estadística que presentaron, hasta el 2020, de cada 10 jueces nacionales y federales nombrados solo uno viene del ejercicio de la profesión de abogado.

Para revertir esa situación propusieron modificar dos artículos del Reglamento de Concursos a través de los cuáles el Consejo designa a magistrados. Son los artículos 13 y 35 en los que se establecen los parámetros por los cuáles los concursantes acreditan su trayectoria y sus antecedentes sobre los cuáles se elabora parte del puntaje que obtienen en un concurso.

“El rubro ´Trayectoria´ entre quienes ejercen de manera privada la profesión, ha dado lugar a diversas interpretaciones que colocan a los abogados en un pie de desigualdad con respecto aquellos que prestan funciones como agentes del Poder Judicial, quienes sencillamente pueden acreditar tal situación con la sola presentación de un certificado expedido por el área de recursos humanos de la repartición en la que se desempeña”, explicaron Matterson y Marias en su iniciativa.

Para eso proponen que los años de trabajo como abogado se pueda acreditar a través de un certificado del Colegio de Abogados o de la autoridad que tenga a su cargo la matrícula.

Así se asimila el puntaje para los abogados, según la antigüedad en la profesión, con respecto al que hoy tienen los secretarios de primera instancia, de Cámara, de Cámara de Casación o de jueces. Para los abogados con una antigüedad en la profesión de entre 10 y 20 años se les asimila el puntaje con los secretarios de Cámara.

El proyecto también beneficia a quienes ya trabajan en el Poder Judicial en los cargos de relator y de prosecretario administrativo que tienen título de abogado. Para esos casos se propuso que para los concursos de jueces de primera instancia obtengan por año en el cargo dos puntos, hoy es de 1,50.

“Que a los fines de simplificar y de ponderar en forma más justa, acabada y precisa a los concursantes que provienen del ejercicio privado de la profesión y/o el desempeño de funciones públicas, y/o la actividad académica, se asignará un puntaje por cada año o fracción mayor de seis meses, en escalas crecientes según cantidad de años en las tareas acreditadas tomando la relación existente entre un secretario/a de primera instancia, cámara o casación y magistrado/a de acuerdo al cargo a concursar con los años de antigüedad en el ejercicio profesional, académico y científico”, establece en otro punto la iniciativa”, explica el proyecto.

Los abogados podrán presentar las causas judiciales en las que participaron o administrativas para acreditar la especialidad de su materia.

La iniciativa abarca a aquellos abogados que ejercen la profesión pero también a quienes trabajan en distintos cargos de la administración pública, como los auditores o síndicos.

Diego Marias y Carlos Matterson

La discusión en el Consejo

El tema fue analizado hace dos semanas en la última reunión de la Comisión de Selección del Consejo antes del inicio de la feria judicial. Contó el apoyo de la mayoría de los sectores que integran el cuerpo.

“Propicia una solución que vengo defendiendo hace muchos años”, dijo el diputado del PRO Pablo Tonelli que recordó que en 2018 había presentado un proyecto similar que nunca fue tratado. La diputada peronista Graciela Camaño también anunció que aprobará la iniciativa.

“Somos muchos los que defendemos los derechos de los abogados para que estén en igualdad de condiciones con los jueces. Los abogados nos hacen planeos de que no están en igualdad de condiciones. Hago propio el reclamo y lo cierto es que entiendo a los consejeros jueces que tienen otra mirada, pero es un reclamo de la matrícula de todo el país”, señaló Diego Molea, presidente del Consejo y representante del sector académico.

La referencia a la otra mirada de los jueces la tomó Alberto Lugones, uno de los tres magistrados que integran el Consejo. “ No prejuzguen porque no saben cuál va a ser nuestra postura al momento de aprobarlo. En los temas que estemos acuerdo apoyaremos y en los que no votaremos en contra”, dijo Lugones. Los otros dos jueces del Consejo, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, pidieron analizar y discutir el proyecto.

Un consejero le dijo a Infobae que es entendible la postura de los jueces. “Ellos defienden a sus colegas y este proyecto pone a los abogados en pie de igualdad. Por lo que entre los magistrados no va a caer bien”, explicó.

“No me parece que sea contradictorio a ningún integrante del Poder Judicial. Contribuye a clarificar el trabajo de los abogados y no por eso se menosprecia o se desvaloriza el puntaje del trabajo que tienen los integrantes del Poder Judicial”, terció la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, que también apoyará el proyecto.

Matterson y Marias propusieron en la reunión que el proyecto sea tratado en conjunto por las Comisiones de Selección y de Reglamentación del Consejo a través de los asesores. Luego pasará a los consejeros entre los que no hay duda que será aprobado.

