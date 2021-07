Diego Santilli se lanzó como candidato bonaerense: “Nos merecemos un país mejor y una Provincia mejor”

Miguel Pichetto, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Elisa Carrió, Graciela Ocaña

Horacio Rodríguez Larreta presentó este jueves a su principal candidato en la provincia de Buenos Aires. Se trata del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien encabezará la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados del PRO , con el apoyo de Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto. En la interna, enfrentará al radical Facundo Manes y al peronista Emilio Monzó, entre otros.

Además de Rodríguez Larreta, Carrió y Pichetto, estuvieron junto a Santilli en el centro de la escena Patricia Bullrich, Jorge Macri y Graciela Ocaña, que irá segunda en la lista de postulantes.

En las gradas que rodearon a los oradores hubo otros dirigentes de peso del PRO, entre ellos intendentes y legisladores. Además, se desplegaron dos pantallas que mostraban a referentes que no estuvieron personalmente por los protocolos vigentes, pero se conectaron por zoom. El ex presidente Mauricio Macri, varado en Europa, fue uno de los grandes ausentes.

Antes de cederle la palabra a Santilli, Rodríguez Larreta criticó a Axel Kicillof por la gestión de la pandemia y pronunció un discurso anti-grieta con mirada nacional. “La grieta no nos ha dado de comer, la grieta no nos ha dado menor inseguridad o mejor salud pública”, sentenció.

El jefe de Gobierno de la Ciudad aspira a pelear por la sucesión de Alberto Fernández en 2023 y Santilli es una de sus principales apuestas para posicionare en la provincia de Buenos Aires.

Diego Santilli junto a su esposa, Analía Maiorana (Foto: Aglaplata)

“Hoy los argentinos estamos viviendo un momento muy difícil. Vivimos con angustia e incertidumbre el día a día; y vemos el futuro con desconfianza. La bronca de que todo está más caro y que el sueldo no te alcanza para llegar a fin de mes. O la de tener que cerrar el comercio por el que trabajaste toda tu vida. El miedo de no sentirte seguro en tu casa, de salir a la calle y no saber si te puede pasar algo malo o de tener que lidiar todos los días con el capanga del barrio porque crecen y avanzan los narcos”, expresó Santilli.

El flamante candidato, que ayer fue presentado con una enigmática campaña en redes sociales, se refirió a la situación actual del país y dijo que “en la Argentina de hoy, la realidad le ganó al relato. Hoy, en nuestro país 6 de cada 10 chicos son pobres. En un año, cerraron más de 90.000 comercios y más de 40.000 Pymes, dejando a casi 200 mil argentinos y argentinas sin trabajo. ¿Saben qué es lo más importante? Que la realidad la podemos cambiar”.

Uno de los puntos salientes del discurso se dio en referencia a los temas de seguridad que preocupan cada vez más a los bonaerenses. “En los últimos años yo estuve a cargo de la seguridad y el principal problema eran los motochorros. La gente me decía: “Diego, no aguantamos más. Cada vez que escuchamos una moto entramos en pánico, nos corremos a un costado porque viene alguien y te afana todo”. ¿Qué hicimos? Escuchamos. Y armamos un plan para transformar esa realidad, para enfrentar ese problema que tenía angustiada a muchísima gente. Con mucho esfuerzo y mucho trabajo pusimos más controles y logramos bajar el delito de motochorros en un 60%. Hoy incluso se están devolviendo celulares y motos robadas a sus dueños. Y también bajaron el resto de los delitos: los robos, los hurtos”, explicó.

Néstor Grindetti es el jefe de campaña de Diego Santilli

También hizo referencia a la educación, otra de los grandes problemas de la provincia. “Siento el dolor y la resignación que hay en la calle. La angustia de que las puertas de las escuelas estén cerradas para tus hijos. Quiero una Provincia con trabajo y oportunidades. Quiero una Provincia que te dé orgullo. Quiero una Provincia donde tus hijos se formen, aprendan, tengan un proyecto y salgan adelante”.

“Los argentinos y los bonaerenses no podemos resignarnos a vivir con estos problemas. Tenemos que decir basta. Así no. Así no podemos seguir. No podemos acostumbrarnos a la pobreza, a la falta de oportunidades, a que no haya trabajo. No podemos perder la capacidad de proyectar y de soñar. Nos merecemos un país mejor y una Provincia mejor. Y podemos construirla”, agregó Santilli. “No somos un equipo que te impone, te maltrata y te echa la culpa. Somos un equipo que te escucha, que te entiende y que confía en tu trabajo”, agregó.

Elisa Carrió saluda a "Toty" Flores

Por último, Santilli envió un mensaje a todos los bonaerenses. “Esta provincia tiene todo para lograrlo. Tenemos tierra fértil, con productores que invierten y chacareros que trabajan como nadie. Tenemos ganadería, minería, pesca. Tenemos industrias que tienen un potencial enorme de producir y generar trabajo. Tenemos los mejores lugares turísticos en las playas, en las sierras, y en los pueblos históricos. Tenemos un potencial enorme en las universidades llenas de científicos y estudiantes preparados para aportar su conocimiento”.

“Un proyecto de país necesita de una transformación profunda en la Provincia de Buenos Aires. Y esas transformaciones necesitan que nos involucremos. Yo estoy acá porque tengo la convicción de que una mejor Provincia es posible. ¡Yo vengo a hacer! Vengo a caminar. Vengo a escuchar. Y vengo a trabajar, trabajar y trabajar. Estoy convencido de que podemos cambiar las cosas. Y mi convencimiento nace de la esperanza, de la esperanza que veo en cada uno de los bonaerenses que empujan y sueñan con una Provincia mejor”, concluyó.

Jorge Macri

Presencias y respaldos

Además de Santilli y Ocaña que encabezaran la lista de candidatos estuvieron presentes Natalia Villa, Marcela Campagnoli, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Juan Manuel López y Gerardo Millman.

Estuvieron presentes, además, los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López), Manuel Passaglia (San Nicolas), Javier Martínez (Pergamino), Héctor Gay (Bahía Blanca), Pablo Petrecca (Junín), Guillermo Montenegro (Gral Pueyrredón) y Ezequiel Galli (Olavarría). El resto de los jefes comunales del PRO siguieron la actividad de manera virtual.

Entre los legisladores nacionales se encontraban Gladys González, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Maria Lujan Rey, Toty Flores, Silvia Lospennato, Waldo Wolff y Mónica Frade.

Entre los legisladores provinciales asistieron José Andrés De Leo, Alex Campbell, Adrian Urreli, Maricel Etchecoin y Gabriela Besana. También acompañaron los dirigentes Alejandro Rabinovich, Diego Kravetz, Fabián Perechodnik, Martiniano Molina y Segundo Cernadas.

