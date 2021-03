La estrategia de la nueva derecha para diferenciarse de Juntos Por el Cambio: “El macrismo demostró no ser eficiente”

A lo largo de la última década los partidos de derecha proliferaron a nivel global. Argentina no es la excepción, y si bien Juntos Por el Cambio representa a gran parte de ese espectro, surgió un nuevo espacio que amenaza con restarle votos. Liberales, republicanos y conservadores se encaminan a firmar un “gran acuerdo nacional” con vistas a las Legislativas y a convertirse en una tercera fuerza que compita a la altura del kirchnerismo y del principal espacio opositor.

El primer paso fue una foto en la que el Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei, Cynthia Hotton y Roque Fernández, entre otros, anunciaron la creación del Frente Vamos. Una coalición en la que lograron confluir el Partido Autonomista Nacional (PAN), el Partido Demócrta, la Ucedé, Republicanos Unidos, Valores Para Mi País, el Partido Liberal Republicano, Avanza Libertad, todas fuerzas que coincidieron en la necesidad de “salir del círculo vicioso bipartidista que conduce una y otra vez al fracaso”. Proyectan que hay un 40% de la población que se define antikirchnerista pero que Cambiemos la defraudó como gobierno y también como oposición. “No tendría sentido cargar con la mochila de ese fracaso”, definió al respecto Lopéz Murphy en una entrevista que brindó a Infobae días atrás.

El segundo paso debió haber sido esta semana la firma del acuerdo, que se postergó por diferencias internas entre los principales actores pero está encaminado y se haría oficial en los próximos días. El ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa puso como condiciones que se garanticen las PASO “de forma irrestricta para todos” con el objetivo de garantizar que las listas no se armen discrecionalmente, “sino que deben surgir del consenso o de la competencia”. Hotton junto a Roque Fernández coinciden en la idea de dirimir la interna en las Primarias. “Hay pequeñas diferencias pero podemos competir sanamente, no nos vamos a matar”, aclaró la ex candidata a vicepresidenta del Frente Nos.

“El acuerdo nacional ya está, pero hay que ver la letra fina en los distritos”, comentó uno de los armadores de la unidad republicana y liberal. Esta semana se presentaría el documento que oficializaría la conformación de la alianza electoral. Habría PASO para todos los dirigentes de la coalición que compitan por una banca en el Congreso de la Nación. Las diferencias están en si se presentan listas de unidad o también hay internas para los cargos de legisladores provinciales y concejales en los distritos donde Vamos participe, ya que cada provincia es un mundo aparte. Por ejemplo, López Murphy en Mendoza apunta a respaldar a Alfredo Cornejo en un acuerdo con sectores del radicalismo; en Córdoba hay una porción del peronismo no K alineado con Hotton, mientras que en la misma provincia Espert se apoya en la militancia libertaria.

Si bien el acuerdo nacional está encaminado, quien se muestra reacio a definir la interna en las PASO es Espert. El ex candidato a presidente competirá como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y busca que Hotton lo acompañe en la lista. Sin embargo, la ex candidata a vicepresidenta ya adelantó que encabezará su propia lista en territorio bonaerense. La dirigente evangelista utiliza como encuesta los votos cosechados con el Frente Nos hace dos años. De los 151 mil votos obtenidos en la provincia, destacó su llegada a los vecinos de Jose C. Paz, La Matanza, Quilmes, municipios donde históricamente gobernó el peronismo. “Yo le saqué muchos votos al kirchnerismo”, remarcó para hacer valer su presencia en las Legislativas 2021.

Por su parte, Milei apunta a encabezar la lista de legisladores por la Ciudad . Al igual que Espert, cuenta con un alto nivel de exposición mediática y dentro de la coalición de derecha son los que exacerban el discurso anti K. López Murphy es un hecho que competirá este 2021, lo que aún no definió es donde: si por la Capital Federal o por la Provincia de Buenos Aires.

Libre mercado, apertura al mundo, recorte del gasto público, reducción de la presión tributaria, defensa de las instituciones, de la iniciativa privada, de la República y de la Justicia. El Frente Vamos plantea una agenda que tranquilamente podría ser parte de un eslogan de campaña de Juntos Por el Cambio. Este fin de semana compartirán una nueva marcha contra el Gobierno agitando las banderas de la defensa de los derechos humanos en Formosa y defenestrando la llegada de Martín Soria al Minsiterio de Justicia.

Un discurso con varios puntos de coincidencia que inquieta a Juntos Por el Cambio: saben que en octubre, la incipiente nueva derecha les puede restar votos a sus candidatos y favorecer al oficialismo. Para diferenciarse, en el Frente Vamos hacen hincapié en el “fracaso” del gobierno de Macri. “Fue un fracaso muy grande en materia económica, en educación, en términos de reformas de las regulaciones. Prácticamente se terminó como se empezó”, sentenció López Murphy quien además señaló como crítica la forma en la que en el ámbito legislativo, JxC votó en sintonía con proyectos del oficialismo.

Por su parte Hotton insistió en que el Frente Vamos no afectará directamente al principal espacio opositor: “Gran parte de mis votantes eran kirchneristas y hay un espectro de peronistas, no voy a sacarle votos al macrismo”. Y en la misma línea que el ex ministro de Economía, alude a los años de Cambiemos: “El macrismo ya gobernó y la gente vio que no le resolvió ni el problema de la inseguridad, ni la inflación, ni la pobreza. Tampoco hubo crecimiento económico, hasta la gente del campo tenía una expectativa y el macrismo demostró no ser eficiente”, agregó y se preguntó: “¿Por qué la gente votaría más de lo mismo?”

Más allá de las sutiles diferencias con Juntos Por el Cambio, en el Frente Vamos no pierden de vista al enemigo en común: el kirchnerismo. De hecho, López Murphy adelantó que luego de las Legislativas debería haber una discusión “sobre cómo ofrecer una alternativa al régimen populista que nos gobierna”. Mientras que Hotton si bien admitió que de cara al 2023 “seguramente trabajemos en la unidad”, se preguntó: “Hay que ver qué queda de Cambiemos en dos años”.

