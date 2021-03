Un fiscal pidió información a la TV Pública por el caso del retiro de cuatro millones de pesos en efectivo

Rosario Lufrano (Gustavo Gavotti)

El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió formalmente una investigación para determinar qué sucedió con el retiro de cuatro millones de pesos en efectivo de una cuenta bancaria de la Televisión Pública.

La suma fue extraída de la cuenta oficial de la empresa estatal, con la intención de pagar los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano. Una maniobra sospechosa e irregular que la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, ordenó investigar. También ordenó la devolución del dinero y la realización de una auditoría externa por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) -que depende del Congreso- para establecer responsabilidades de las personas involucradas en la operación. El retiro se habría hecho en bolsos.

Lufrano reaccionó cuando se conoció lo sucedido y fue denunciada ayer por Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira (integrantes de una agrupación de Juntos por el Cambio) en los tribunales de Comodoro Py. El caso le tocó por sorteo al juez Julián Ercolini quien este año está de turno con la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita. El juez delegó la investigación en el fiscal quien pidió información a la TV Pública. El fiscal no realizó imputaciones personales aunque la denunciada fue Lufrano.

En el dictamen de la fiscalía de Pollicita, al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, se conminó a las autoridades de Radio y Televisión Argentina envíen a la fiscalía en 48 horas y por vía digital la siguiente documentación:

-Las actuaciones administrativas labradas respecto de los sucesos que originaran la formación de este legajo consistentes en las irregularidades vinculadas a la extracción de aproximadamente cuatro millones de pesos de la cuenta de RTA S.E. en el Banco Itaú.

-La totalidad de los expedientes vinculados al proyecto de producción de la serie “Los amores prohibidos de Belgrano”, que se llevaría adelante en la TV Pública, haciéndose especial hincapié en aquellos que habilitaron la extracción de la suma dineraria aludida en la denuncia.

-Un informe en el que pormenorizadamente se individualice a las personas que intervinieron para que la referida extracción se efectivice.

-Los datos correspondientes a la cuenta bancaria que RTA S.E. posee abiertas en el Banco Itaú desde donde se habría producido la extracción de la suma de dinero mencionada en el escrito de inicio

-Un informe en el que se consigne si resulta legítimo en ese organismo el pago en efectivo de producciones televisivas, en cuyo caso, deberá acompañar la normativa que lo respalde.

En el dictamen firmado por el auxiliar fiscal Julio Pacheco por ausencia de Pollicita por cuestiones de salud, se pidió también que el Banco Itaú preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del momento en que se realizó la extracción y las envíe a la fiscalía.

La fiscalía también le requirió a la Sindicatura General de la Nación “que informe si allí se encuentra en curso auditoría alguna relacionada a la extracción de dinero de la cuenta bancaria de RTA S.E. por el monto de cuatro millones de pesos aquí denunciada y, en su caso, envíe todas las constancias con las que se cuenta hasta el momento”.

La fiscalía incorporó al expediente la nota de Infobae titulada “Rosario Lufrano admitió los bolsos con $4 millones en la TV Pública: Se detectó la irregularidad a tiempo” publicada el 10 de marzo y cuyo contenido remitía a lo dicho por la funcionaria pública en un programa de Radio Rivadavia. La fiscalía le solicitó a esa emisora la grabación del reportaje de Eduardo Feinmann a Lufrano en el que reconoció lo sucedido.

En aquella nota la funcionaria intentó despejar dudas acerca de su gestión en relación a la maniobra del bolso. “Esto se sabe porque yo pedí la inspección, si no, no se hubiera sabido. Lo hago público porque corresponde que se sepa que hay una irregularidad, en principio, administrativa. Y además le estoy pidiendo al auditor si se cometió un delito de acción pública. Si lo hay haré la denuncia como corresponde. No voy a permitir un marco de sospecha. Es bastante fácil decir ‘los bolsos’ y creer que son todos delincuentes. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. No hay nada que ocultar”, había dicho Lufrano.

Con la intervención del fiscal Pollicita la investigación judicial ha comenzado.

