Juntos por el Cambio denunció el “irresponsable y mal manejo” del Gobierno en el tema de las vacunas contra el coronavirus

Alfredo Cornejo, en la conferencia de prensa virtual de Juntos por el Cambio para hablar sobre las vacunas

Juntos por el Cambio denunció “el irresponsable y mal manejo” del Gobierno respecto de las vacunas contra el COVID-19, sobre todo en relación con la revelación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, de que la Sputnik V no es recomendable para los mayores de 60 años: “Estamos preocupados y hubo una politización del tema, como con la cuarentena, que ha puesto a la población en alerta”, dijo esta tarde la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa virtual.

Al criticar la “poca transparencia” de la Casa Rosada, incluso insinuó que podrían haber existido irregularidades que explican por qué la vacuna de Pfizer no llegará a nuestro país y sí se aplicará en Gran Bretaña, Chile y México. “Nos enteramos de algunas condiciones; hay olores extraños y por eso no llega a la Argentina. Algo pasó en la contratación. Queremos saber qué pasó. Que no vaya a ser que no tengamos esa vacuna porque alguien metió la mano”, advirtieron desde el bloque opositor.

Por su parte, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, reclamó que el ministro de Salud, Ginés González García, concurra al Congreso a dar explicaciones sobre el tema y consideró que Putin “dejó en ridículo a Alberto Fernández” al anunciar que la vacuna rusa no está autorizada para mayores de 60 años.

Noticia en desarrollo