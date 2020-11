Daniel Gollan: “El 99% de la gente se quiere vacunar, el resto es un grupo ínfimo de irresponsables”

Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense

En medio de la polémica por la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró que “cuando se aprueba una vacuna en forma pandémica es completamente segura y eficaz” y remarcó que si la Sputnik V -o cualquier otra- consigue la aprobación de la fase 3 hay que aprovechar el verano “para vacunar a la mayor cantidad de personas posible”.

“Los que no se quieren vacunar van a ser poquísimos, un grupo de gente irresponsable, ínfimo. Nuestro problema va a ser como vacunar a la mayor cantidad de personas en un menor tiempo por la enorme demanda”, enfatizó Gollán, quien indicó que “ el 99% de la gente se quiere vacunar”

El funcionario contó que en estos días que anunciaron los avances logrados con varias vacunas, como la de Pfizer que demostró un 90% de efectividad, “aumentaron un 3500% las reservas de hoteles, y 500% las reservas de viajes en avión porque la gente tiene una enorme expectativa en la vacuna”.

Para Gollan, “el 99% de los especialistas dicen lo que decimos nosotros” por lo que “no hay que agarrarse de los anti vacunas”. Y agregó: “La mayoría de los argentinos van a querer acceder a la vacuna”.

En ese sentido, aseveró que si nuestro país se asegura las vacunas “vamos a poder evitar la segunda ola de contagios que tuvo Europa” . Y agregó: “Aprovechemos que el virus afloja en el verano pero no nos relajemos y aprovechemos esta temporada par aplicar la vacuna lo antes posible y que nuestro invierno sea mucho más tranquilo”.

Además, hizo hincapié en que si esto sucede “el año que viene podemos tener una vida más normal, y el siguiente año podremos tratar al coronavirus como una gripe que se pueda manejar”.

Más allá de la polémica con la vacuna rusa, Gollan insistió: “No hay discusión que cualquier vacuna que se apruebe es porque es absolutamente segura. Es mas riesgoso tomarse un paracetamol o ibuprofeno y automedicarse que aplicarse una vacuna”.

Después de la conferencia de prensa, el funcionario precisó a Radio Provincia que “si la vacuna llega el 26 de diciembre, entre 3 o 4 meses nos va a llevar vacunar a 6 millones de personas”. También destacó que hay que vacunar al 75% de la población para lograr inmunidad de rebaño.

En otro momento de la entrevista destacó el uso permanente del barbijo para prevenir otras enfermedades: “ Por usar el tapa nariz boca no tuvimos gripe este año, no tuvimos bronquiolitis, tenemos que pensar si no es una herramienta útil para incorporar”.

Al igual que Gollan, el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, también salió el defensa de la Sputnik V: “Hay una campaña de desinformación muy importante. Se trató de establecer una ideología política con la vacuna, que no la tiene. No tiene ningún efecto político sino sobre la salud”.

Y sostuvo: “En el caso de que el gobierno nacional avance con la rusa o otra vacuna vamos a administrar esas vacunas a nuestra población. Estamos avanzando en el esquema de vacunación. Empezaremos con la población de riesgo y seguiremos con el resto”.

Con respecto a un posible rebrote, confió en que “no lo vamos a tener siempre y cuando podamos aplicar la vacuna de manera ampliada” . Para Blanco, “quizás el impacto será menor porque la población ya estará inmunizada, pero requerirá otro tipo de control”.

Durante la conferencia de Blanco también se refirió a las nuevas actividades que se habilitarán en el distrito a partir del martes 17 en los municipios que entraron en la etapa de distanciamiento social preventivo.

Siempre y cuando sigan cayendo los casos se van a permitir las siguientes actividades en los municipios que están en fase 4 y 5: empleadas domésticas que van a varios domicilios, bares y restaurantes con el 30% de su capacidad ocupada en el interior, gimnasios con protocolo, la construcción en todo tipo de obras y las actividades deportivas hasta 10 personas al aire libre o espacios cerrads con ventilación.

"El fútbol sí estará habilitado en canchitas con tinglados que permiten la circulación de aire, pero si son paredes cerradas sin ventilación están estrictamente prohibidos, aclaró Bianco.

A partir de hoy ya no habrá más limitación para circular en el AMBA. “No hace falta el certificado de circulación. Pero si uno sale del aglomerado en particular hacia los que están en ASPO tienen que tener certificado y justificación”, dijo Bianco.

En tanto, las actividades que continúan prohibidas son: eventos culturales, recreativos y religiosos mayor a 10 personas (salvo excepciones que con la autorización del gobierno nacional fueron habilitadas hasta 20), cines, teatros, clubes y centros culturales, servicio público de transporte público de pasajeros interurbano, nacional e internacional, reuniones en espacios cerrados -salvo que sean familiares convivientes. y práctica de deportes en lugares cerrados con más de 10 personas.

