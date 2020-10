Alberto Fernández tiene decidido viajar a Bolivia para la asunción de Luis Arce

Alberto Fernández recibió a Evo Morales luego del triunfo del MAS

El su primer viaje al exterior desde que empezó la pandemia, Alberto Fernández evalúa ir a Bolivia para la asunción de Luis Arce el 8 de noviembre próximo como un gesto político de acompañamiento al nuevo gobierno conformado por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Según expresaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, el Presidente analizó con su equipo la posibilidad de viajar para la asunción de Arce en Bolivia, aunque aún deben definir cuestiones técnicas de logística. Es que había una posibilidad inicial de que el jefe de Estado viaje un día antes del 8 de noviembre a la frontera con Bolivia en Jujuy para acompañar a Evo Morales en su regreso. Aunque luego se analizó la idea de ir directamente a la ceremonia de asunción de Arce y volver el mismo día.

El último viaje al exterior que hizo Alberto Fernández antes de que estallara la pandemia a nivel mundial y se decretara el 19 de marzo la cuarentena en la Argentina fue una gira que hizo a Francia, Italia y antes había estado en Israel.

En el Gobierno dijeron que se están evaluando todos los detalles de logística pero lo concreto es que hay una decisión política del Presidente de acompañar a Evo Morales y Arce en su regreso al poder después de casi un año en que se dieron las polémicas elecciones denunciadas con vicios de irregularidades y el ex presidente boliviano tuvo que salir del país para exiliarse en la Argentina.

El presidente electo de Bolivia, Luis Arce (EFE)

Por otra parte, se analiza qué hará Morales ya que hoy hubo un comunicado de la actual presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, en donde adelantó que el ex jefe de Estado boliviano y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no estaban en la lista de invitados a la asunción de Arce. Esta era una de las posibilidades que manejaba Evo Morales como posible escenario y por ello no descarta aún llegar a La Paz una vez que Arce asuma la presidencia para evitar un escándalo el día de la asunción de su ex ministro de Economía y actual presidente electo.

El tema de acompañar a Arce en su toma de mando en La Paz fue conversado por Alberto Fernández en una cena que compartió con Evo Morales en la residencia de Olivos el día después de las recientes elecciones presidenciales en Bolivia donde ganó Arce por amplia mayoría. Allí estuvieron también el diputado Eduardo Valdés y el diputado y secretario de la CTA, Hugo Yasky, quienes acompañaron al ex presidente de Bolivia en todo su proceso de exilio en la Argentina.

En esa cena se comentaron todos los proyectos que le deparan a la Argentina y Bolivia una vez que el MAS vuelva al poder. También se mencionó la idea de hacer un fuerte contrapeso en la región ante los gobiernos de derecha de Brasil, Uruguay y Chile.

A la vez, ayer el canciller Felipe Solá y el ex vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, coincidieron en que el regreso del MAS al poder en La Paz implicará un relanzamiento de las relaciones bilaterales de la Argentina y Bolivia para reforzar acuerdos comerciales, proyectos de infraestructura comunes como la industrialización del litio y la incorporación del país vecino al Mercosur como socio pleno.

En este sentido, la Argentina y Bolivia reflotarán los acuerdos comerciales, la cooperación en materia de salud, el trabajo conjunto en la CELAC y la posibilidad de avanzar en un proyecto común para la industrialización del litio.

Alberto Fernández quiere que Bolivia ingrese cuanto antes al Mercosur como miembro pleno. Aunque para ello hace falta la aprobación del Congreso de Brasil. No será tarea sencilla porque Jair Bolsonaro esta en una linea política diametralmente opuesta a la de Arce y Alberto Fernández. Empero, desde diciembre la Argentina asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur y buscará darle fuerza a la posibilidad de ingresar a Bolivia al bloque regional.

