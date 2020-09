Con la participación de Macri, Rodríguez Larreta y Vidal, se lanzó la filial de la Fundación Pensar en Córdoba

La nueva filial será comanda por el ex ministro de Turismo Gustavo Santos

Con la participación del ex presidente Mauricio Macri; del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; y de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes y funcionarios, este martes se lanzó la filial de la Fundación Pensar en la provincia de Córdoba, la cual será presidida por el ex ministro de Turismo Gustavo Santos.

La nueva célula, un centro de pensamiento e investigación orientado a elaborar estrategias electorales y políticas públicas en el espacio del PRO, se suma a otras ya establecidas en las provincias de Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Tucumán o La Pampa. Fue presentada a través de un encuentro virtual que contó con la presencia de todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales, junto a los máximos referentes del espacio político y de la Fundación Pensar a nivel nacional.

Macri asistió por medio de un video grabado, en el cual expresó: “Es más urgente que nunca el trabajo de pensar nuestro país, me llena de alegría el lanzamiento de la Fundación Pensar Córdoba. Pero más me alegra que sea bajo el liderazgo de una persona increíble, como Gustavo Santos. Tuve la suerte de trabajar al lado de él 4 años, viendo cómo puso la Argentina en el mundo”.

A su turno, Rodríguez Larreta, destacó que “el valor de la unidad siempre es lo que caracteriza a Juntos por el Cambio por encima de cualquier otro, tengo muchísima expectativa. Fundación Pensar Córdoba es una muy buena oportunidad para Córdoba y para el país. Estoy convencido que para gobernar bien tenemos que estar preparados y eso lleva tiempo. Debemos construir entre todos un plan de gobierno que sea participativo, capaz de escuchar y de crear espacios de trabajo”.

La filial será comandada por Santos, quien además de ser titular de la cartera de Turismo durante la presidencia de Macri, durante su trayectoria también fue secretario de Cultura, Educación y Turismo de la Provincia de Córdoba y secretario de Gobierno de la Ciudad de Córdoba.

“Córdoba es una provincia que tiene un profundo respeto entre distintas fuerzas políticas, lo que brinda un mayor equilibrio y madurez a nivel social. Es necesario que este espíritu cordobés se preserve y se potencie, que se convierta en un ejemplo de convivencia constructiva donde se prioriza el diálogo y el respeto por sobre la confrontación. El objetivo a largo plazo de Córdoba es que su capital social y su relación con las fuerzas políticas sea un modelo a seguir para alcanzar una Argentina mejor”, dijo el flamante titular.

Y agregó: “El desafío es pensar en el futuro de Córdoba y su desarrollo productivo. Diseñar políticas públicas para integrar a la provincia en el mundo. Crear sinergias entre sectores productivos y académicos, con un Estado presente y comprometido que promueva la generación de trabajo privado. La verdadera inclusión social es a través del empleo. Hay que construir mancomunadamente un nuevo sueño cordobés que sea un faro y una inspiración para todos”.

El encuentro se realizó a través de la plataforma Zoom

Durante la reunión que se realizó a través de la plataforma Zoom, María Eugenia Vidal manifestó su apoyo y compromiso: “Los quiero felicitar por el lanzamiento. Gracias Gustavo, por ser un gran compañero, estoy segura que vos y tu equipo podrán enfrentar los enormes desafíos que se vienen”.

También habló la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien calificó la iniciativa como un “desafío enorme” para construir entre todas las autoridades que han transitado la política en Córdoba, “una propuesta que busca el progreso”. “Creo que la Fundación Pensar es la herramienta que tenemos para que se puedan generar ideas y propuestas que hagan enamorar a los cordobeses de las ideas que tenemos para Córdoba”.

Del encuentro participaron además el presidente y el secretario de la Fundación Pensar, Franco Moccia y Francisco Quintana; y los senadores nacionales, Laura Rodríguez Machado y Humberto Schiavoni.

Entre las autoridades del PRO de Córdoba estuvieron los diputados nacionales Soher El Sukaria, Adriana Ruarte, Héctor Baldassi y Gabriel Frizza; el diputado provincial y presidente de PRO Córdoba, Darío Capitani; los diputados provinciales, Silvia Paleo y Alberto Ambrosio; el presidente de COMUPRO e intendente de Salsipuedes, Marcelo Bustos; el intendente de Villa Allende, Eduardo Romero y el intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa; los representantes de G25 Martín Verzini y Martín Roca; el referente de La Generación, Agustín Del Pino; el presidente de la Juventud del PRO Córdoba, Gonzalo Torres y la referente universitaria Jessica Roveto Yapour, entre otros.

