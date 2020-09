Alberto Fernández contó que le mandó un mensaje de texto a Rodríguez Larreta para informarle la quita de la coparticipación

Otros tiempos: Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se saludan sonrientes. Ahora están enfrentados por la coparticipación.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (alrededor de $30 mil millones anuales) fue un tema “muy hablado” con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, en un reportaje concedido al periodista Ernesto Tenembaum, en radio Con Vos, contó que la decisión fue comunicada minutos antes del anuncio a través de un mensaje de texto.

“ Le mandé un mensaje a Horacio y le dije ‘quedate tranquilo, vamos a resolver esto de otro modo ’”, contó Fernández, que recordó la discusión que mantuvo con el referente de la oposición al inicio de la gestión, cuando se comenzó a plantear la posibilidad de modificar el importe que recibe CABA por parte de la coparticipación federal del Estado nacional. “Esto no es un menoscabo a la ciudad de Buenos Aires; la ciudad opulenta de la que hablo no es un resultado de una gestión, ni de Horacio, ni de (Mauricio) Macri, es la construcción de muchos años", planteó el mandatario.

Además, el Presidente se refirió al malestar de los intendentes de Juntos por el Cambio que participaron del anuncio que encabezó ayer, en la Quinta de Olivos: “Intercambié mensajes con Jorge Macri, y me dijo que no estaba el tanto. Si los sorprendí pido mil disculpas , lejos estuvo en mi hacer eso, fueron invitados porque habían sido parte del anuncio del plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando juntos y unidos”, señaló.

El presidente, Alberto Fernández, con parte de su gabinete e intendentes bonaerenses

Al ser consultado sobre el reclamo de la policía bonaerense, afirmó: “Ayer tenía un problema, les dije que no era el modo, y le di al gobierno provincial los recursos necesarios para resolverlo; pedirle al gobernador que vaya a la guerra con un escarbadientes es como pedirle que no vaya, porque la situación financiera de la provincia de Buenos Aires es muy mala, consecuencia de que ha tenido en estos últimos años una administración que no ha sido la mejor”. Sin nombrarla, el presidente se refirió a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

En relación a las críticas que recibió el anuncio de ayer por parte del gobierno porteño, cuyos funcionarios dijeron que “es mentira” el diálogo que propone la Casa Rosada y que se eligió “dividir a los argentinos", el Presidente señaló: “Me asombra cuando plantean como un echo inesperado el tema de la coparticipación, es algo que venimos planteando desde el primer día, pero llegó la pandemia y muchas de estas discusiones las postergamos. Nadie puede verse sorprendido por esto ".

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández se refirió a las críticas que recibió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por no haber advertido la gravedad del reclamo policial: “Estuvo todo el tiempo en contacto con la policía tratando de ordenar que el reclamo no se desmadre más. No depende de mi, uno puede tener muchas diferencias, pero atribuirle esta responsabilidad es injusto, es un tema que lo excede ”, afirmó.

Toma de tierras en Guernica, desde el drone de Infobae

También opinó sobre las tomas de tierras en diversos puntos del conurbano: “Es algo muy preocupante, que no debe ocurrir. La situación de crisis ha dejado a mucha gente en condiciones de desamparo, eso hay que resolverlo y la solución no es penal. No veo voluntad de cometer delito sino de sobrevivir en mucha gente ”.

Sobre la situación del coronavirus en el país, afirmó que el problema “está lejos de ser resuelto” y cuestionó la apertura de los bares en la Ciudad de Buenos Aires. "Eso me generó una preocupación enorme. Me da la sensación de que si veo los bares abiertos pienso que el peligro ha disminuido”, consideró.

“Cuando Larreta me explicaba lo de las mesas en los bares y me decía que se cumplían los protocolos, yo le dije: ‘Me decís que cumplís el protocolo pero una mesa de 4 debería ser de 2 metros por 2 metros’”, enfatizó.

El mandatario pidió “tener presente cuál era el plan inicial” para evaluar el desempeño del país en la pandemia. “Nuestro plan era inicialmente hacer una cuarentena muy dura y así garantizarnos la recomposición del sistema de salud, que estaba en una situación deplorable”, destacó, y remarcó que eso significaba buscar “un crecimiento lento de los casos” para ganar tiempo y preparar los hospitales.

“Eso es lo que ha ocurrido: hubo un crecimiento lento, aunque ahora tenemos situaciones preocupantes en Jujuy o Mendoza, pero todos los contagiados han podido ser socorridos”, manifestó. Y agregó: “Estamos lejos de haber resuelto el problema. Digo esto para que nos demos cuenta los riesgos que corremos. En todos los lugares donde las aperturas son mayores el problema se agrava”.

“Lo que tiene Buenos Aires es que gran parte de sus habitantes tienen medicina privada”, completó.

