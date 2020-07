Graciela Camaño defendió su voto en el Consejo de la Magistratura: “Me destruyeron porque hice lo correcto”

Graciela Camaño ostenta un cargo determinante en el Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)





Gracias al voto de Graciela Camaño, el kirchnerismo logró imponer en el Consejo de la Magistratura su plan para desplazar a diez jueces federales que entienden en casos sensibles y habían sido trasladados desde otros tribunales durante el gobierno de Mauricio Macri por decreto presidencial. Por esa postura política, la diputada nacional acumuló críticas de la oposición e incluso fue calificada como “traidora” en las redes sociales.

“ A mí me destruyeron porque hice lo correcto ”, planteó este jueves la diputada peronista que no integra la coalición de gobierno. Y desarrolló: “Yo estudié mucho el tema y acá se había trasladado a diez jueces transgrediendo dos acordadas de la Corte Suprema y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura”. “ Se designaron jueces para entender en materias sobre las cuales no habían rendido exámenes o se les dieron cargos superiores a los que tenían y por los cuales habían concursado ”, agregó.

Frente a las críticas de los integrantes de Juntos por el Cambio, la diputada nacional recordó que Elisa Carrió -fundadora del principal partido opositor- promovió durante la administración de Macri un juicio político al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. “Entonces, yo no estoy haciendo nada que no haya hecho la propia social del ex presidente, la pátina de republicanismo que tenían en el Gobierno”, argumentó.

Camaño ostenta un voto clave en el Consejo de la Magistratura que suele desempatar las discusiones entre la oposición y el oficialismo. Ayer, su posición terminó dirimiendo el 6-6 que obstaculizaba la jugada del oficialismo. Ahora, el Gobierno enviará los pliegos al Senado -donde tiene mayoría- para que defina la situación.

La estrategia del oficialismo es involucrar a la Corte en el proceso de correr a los magistrados Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata de los juzgados donde fueron designados sin el aval del Senado. Tres de ellos siguen causas de corrupción que vinculan a Cristina Kirchner. Es el caso de Bruglia y Bertuzzi, que integran la Cámara Federal, y el tercero es Castelli, del Tribunal Oral Federal 7.

Reforma judicial

Pese al acuerdo con el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, Camaño marcó distancia de la decisión de Alberto Fernández de convocar al abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, para integrar el consejo de expertos que elevarán propuestas para la reforma de la Justicia y, especialmente, de la Corte Suprema de Justicia. “ Me parece horrible que lo hayan convocado y además creo que hay otros abogados con mucha más trayectoria ”, planteó.

No obstante, evitó cuestionar la reforma. Dijo que es lógico que el Poder Ejecutivo presente su plan porque todos los gobiernos anteriores lo han hecho, aunque advirtió que la oportunidad no es la adecuada para dar un debate pleno en virtud de la situación general que vive el país por la pandemia de coronavirus. También aseguró que hubiera sido mejor que el oficialismo buscara un texto de consenso y en primera instancia se defina si la Argentina avanza finalmente a la par de otros países hacia un sistema acusatorio.

“Lo cierto es que la reforma judicial se va a decidir en el Congreso. Si vos me decís a mí si este era el tiempo, yo quizás no lo haría en este momento. Me parece que el debate está muy limitado. Trataría que haya un Congreso más grande porque para hacer una reforma institucional, que puede reformar la Corte, el Consejo, la Procuración, etcétera, se necesita un consenso más grande. Un gobierno solo no lo puede hacer, máxime un gobierno al que la mitad de la ciudadanía no lo votó”, completó.