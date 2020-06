“Era algo que no me esperaba. Me escribieron amigos, conocidos y vecinos de Santa Teresa y de San Agustín. También gente que me conocen de cuando organizaba partidos de fútbol en los barrios que integran el complejo Villanueva. Recibí mucho apoyo de todos lados. Me decían ‘che, tenés razón, hay que armar algo porque no tenemos representación’, ‘armá algo que yo te acompaño’. Y me animé”, contó Maciel, quien junto un grupo de 51 vecinos realizan reuniones periódicas vía Zoom para darle forma a lo que sería “Barrios Privados Unidos”.