Muchos le echan la culpa al peronismo por el dramático panorama, lo que no es justo. Resiliente, ultrapragmático, en muchos casos cómplice de las prácticas de mafias diversas y traficantes más o menos grandes de personas y drogas, el peronismo es lo único que pudo sobrevivir en esas calles donde falta todo y sobra cinismo. La política en el conurbano no es para cualquiera. Si no, que lo digan los radicales que abandonaron ese territorio hace años. O, mejor, los tres intendentes del PRO que lograron incursionar en esos parajes donde no es fácil mantener la confianza en la humanidad.