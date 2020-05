-Estoy en el sistema científico argentino desde 1977, entré al CONICET ese año, son muchos años de vivir etapas deprimentes de la ciencia, con un maltrato de los científicos y, en general, cuando uno asocia los modelos económicos y el rol del Estado y la ciencia encuentra que hay un factor común. Cuando uno achica el Estado, en países como el nuestro, donde el esfuerzo científico mayormente es por cuenta del Estado, normalmente se achica la ciencia. En ese contexto fue que ya entrando en el ciclo de Mauricio Macri, un modelo que nos estaba proponiendo un estado más pequeño y con menos controles, mi decisión fue rápida. Ese modelo iba a castigar al sistema científico y yo no me puedo quedar y seguir siendo funcionario cuando voy a estar criticando lo que va a pasar con la ciencia. Lino Barañao tenía otra percepción. Él pensó que iba a poder sostener el financiamiento del sector científico y eso no ocurrió. Pero se sumaron cosas más graves que fue el maltrato, porque uno puede no financiar pero puede desde la política tener un trato adecuado con los investigadores. Muchos colegas fueron tratados de ñoquis y son cosas que hicieron mucho daño. El 10 de diciembre cambió el Gobierno, y vino con un mensaje específico que ya adelantó durante la campaña: la ciencia va a volver a ser un insumo para el desarrollo, vamos a poner la ciencia de pie. Los primeros dos meses se cumplieron esos diez peldaños que habíamos planificado, subimos uno. Logramos que las becas estuvieran mejor, logramos que aumentaran los subsidios, logramos que se aumentaran los ingresos a la carrera del CONICET, pero estábamos todavía ahí cuando nos golpea la pandemia. Pero ese cambio de percepción también motivó una respuesta solidaria empática con la emergencia sanitaria en nuestro país.