Llegó de Italia y le dio positivo el test de coronavirus: ahora teme por su hija mayor que quedó varada en Andorra

Ignacio Villalba tiene 46 años y llegó de Milán el 3 de marzo. Estuvo internado diez días, se realizó tres análisis más, pero todavía no le dieron los resultados. “Estoy en un limbo y no sé cuándo salir de la cuarentena. Quiero tener la certeza de que no contagio, para volver a mi casa con mi familia”, dice