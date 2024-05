El boxeador leonés Antonio Barrul, denunciado por el hombre que agredió presuntamente a su pareja e hija en un cine

Antonio Barrul, el boxeador que ha trascendido por su pelea en un cine (Instagram)

El boxeador leonés Antonio Barrul ha sido denunciado por el hombre al que acusó de “maltratador” por agredir a su mujer en presencia de su hija, en una sala de cine de la capital leonesa, durante la emisión de una película infantil a la que el deportista había acudido con su mujer y sus hijos, según informa la Cadena COPE.

La persona agredida había sido denunciada previamente por la Policía por un presunto delito de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El propio Antonio Barrul relató a Telecinco, desde el inicio, que la persona a la que golpeó había mostrado una actitud violenta hacia su pareja hasta que, durante la proyección de la película, los espectadores comenzaron a llamar la atención a esa persona.

Llegado un momento, “enganchó por el cuello” a la mujer y le propinó un golpe a una niña durante un forcejeo, momento en el que el boxeador intervino para recriminarle su actitud, a lo que respondió con “insultos y amenazadas”.

“No lo justifico, pero fue lo que me salió”, declaró Barrul en la entrevista, donde señaló que “la violencia no se justifica”, pero insistió en que la persona a la que agredió es un “maltratador” que “necesita ayuda”.

Antonio Barrul pidió disculpas por lo sucedido y espera que estos hechos no le afecten en su carrera profesional como boxeador. El boxeador leonés, nacido en el año 1999, es seis veces campeón de España amateur antes de dar el salto a la categoría profesional, ha formado parte de la selección española, con la que ha disputado campeonatos mundiales y europeos.

La federación de boxeo de Castilla y León defiende a Barrul

La presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León, Arantxa Lorenzo, ha mostrado este lunes su respaldo al boxeador Antonio Barrul y ha asegurado que no tendría por qué ser sancionado. En declaraciones a Efe, Lorenzo, madre del pugil profesional Jon Pérez y que fue la primera presidenta de una Federación Autonómica en España, ha asegurado que, aunque no le gustan este tipo de situaciones, defiende a Barrul, porque actuó en defensa de una mujer.

“Primero intentó que cesara en sus agresiones y después actuó”, ha declarado Lorenzo, quien ha asegurado que fue el propio boxeador el que le llamó ese mismo día para contarle lo sucedido en el cine, aunque no ha sido hasta hoy cuando un video que captó una espectadora de la sala de cine se ha hecho viral en redes. De este modo, la presidenta de la Federación de Castilla y León dio traslado de lo sucedido a la Federación Española y, según ha explicado, la intención de las dos federaciones sería la de no sancionar a Barrul.

“Consideramos que sería injusto sancionarle porque en el entorno en el que se produce, en un cine, con su familia, llena de niños y siendo increpado e insultado, es algo que puede producirse, aunque hablamos de un deportista superdisciplinado, familiar, que nunca ha participado en altercado alguno y que se ha visto inmerso en una situación en la que tuvo que reaccionar”, ha dicho.

En cualquier caso, si se produjera algún tipo condena, “acatarían” la decisión y, si ello conllevara algún tipo de incidencia en el apartado disciplinario del ente federativo, se actuaría en consecuencia, ha añadido.

