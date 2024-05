Pampa Energía analiza medidas legales contra el Gobierno por la falta de pago de la deuda de Cammesa

Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía.

Pampa Energía, principal productora de electricidad del país, cuyo dueño es Marcelo Mindlin, informó a sus inversores que analiza “medidas legales” contra la decisión oficial de diferir con bonos en dólares, con vencimiento en 20238 y a valor nominal, las deudas que mantiene Cammesa con las generadoras correspondientes a diciembre y enero. La entidad que nuclea a las firmas del sector, Ageera, había manifestado esta mañana su rechazo al esquema de pago ofrecido por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ante la consulta de Infobae, Gustavo Mariani, CEO de la empresa afirmó: “Somos optimistas de encontrar una salida. Con pequeñas mejoras a la propuesta actual, y teniendo en cuenta las restricciones a las que se enfrenta el secretario de Energía y el Tesoro, podemos llegar a lograrlo”.

En el marco de su informe de presentación al mercado de los resultados financieros del primer trimestre, con fecha 7 de mayo, la empresa se refirió a la Resolución 58/2024 publicada esta mañana en el Boletín Oficial y que lleva la firma del Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Comunicado de Pampa Energía ante inversores.

Allí primero detallaron que desde febrero se observó una “ralentización” a los pagos de sus ventas de electricidad y gas natural por parte de Cammesa. A la fecha, indicaron, registran pagos pendientes por las transacciones de diciembre 2023, enero y febrero 2024 por una suma que supera los $140.000 millones, incluyendo intereses devengados e impuestos. “Los días de cobro subieron a más de 120 días, mientras que los procedimientos estipulan 42 días para ello”, agregaron.

“La Compañía ha tomado conocimiento de que la SE (Secretaría de Energía) instruiría a Cammesa a realizar un cambio excepcional en el pago de las transacciones correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024, cancelando la deuda pendiente con bonos soberanos al valor nominal. En vista de esto y considerando el valor razonable de mercado de dicho instrumento de deuda, Pampa ha registrado una pérdida por deterioro de US$34 millones sobre los créditos por ventas a CAMMESA”, resaltó el documento.

“Pampa está analizando las medidas legales contra esta resolución. Es importante resaltar que la incapacidad de pago de Cammesa podría tener un efecto sustancialmente adverso sobre los flujos de fondos, el resultado de las operaciones y la condición financiera de la Compañía. No obstante, Pampa, a la fecha de emisión de los EEFF, cuenta con solvencia suficiente para hacer frente a sus obligaciones operativas y financieras”, advirtió la empresa de Mindlin.

Las Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) envió este miércoles 8 de mayo una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que manifestaron su rechazo al pago de la deuda por unos $600.000 millones que mantiene Cammesa con las generadoras por diciembre y enero a través de un bono en dólares con vencimiento en 2038 (AE38), el cual cotiza al 50% de paridad. Si se suma febrero, los compromisos ascienden a más de $1 billón de pesos y marzo se encuentra próximo a vencer.

La entidad advirtió que sería la primera vez desde la creación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en la que el Gobierno modifica unilateralmente contratos de abastecimiento. “Resulta una afectación de los derechos contractuales y una violación al derecho de propiedad privada”, advirtieron.

Hace dos semanas Caputo recibió a las generadoras para tratar la deuda de Cammesa.

La propuesta del Gobierno fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 58/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. En la norma se habilita el esquema de pago para diciembre y enero, mientras que se detalla que los compromisos de febrero, vencidos en abril, serían cancelados en efectivo. La deuda total sería superior a $1 billón, unos USD 850 millones al dólar contado con liquidación.

En el primer trimestre el Gobierno obtuvo un resultado fiscal financiero positivo en $1,1 billones “base caja”. Un monto muy cercano a la deuda acumulada por Cammesa entre diciembre, enero y febrero, sin contar los compromisos de marzo.

“Dado que Cammesa no consolida dentro del Sector Público Nacional, estos pagos no se ejecutan, pero tampoco se devengan. Es decir, no se registran como un atraso de pagos del tesoro o “deuda flotante”. Sin embargo, el atraso con las empresas sí existe y se estima en algo mas de USD 2.000 millones, esto es, cerca de 0,4% del PBI”, estimó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

Cammesa es la encargada de administrar el mercado eléctrico pero en la práctica es además es la que paga a las generadoras la diferencia entre el costo “real” de la energía y lo que pagan los usuarios. La diferencia suele ser cubierta con giros del Tesoro.

Es por eso que en la resolución de Energía se insta a las distribuidoras a regularizar el pago de la deuda con Cammesa, es decir, abonar el 100% de sus facturas de energía de febrero y marzo con un plan de pagos. En el Gobierno entienden que los aumentos de tarifas habilitados en esta primera parte del año deberían permitir la normalización del flujo de pagos.