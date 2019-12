Su perfil bajo está íntimamente relacionado con su disfluencia en el habla, un trastorno que padece desde chico. “Utilizó sus limitaciones como potencial”, analizó un dirigente K de trato frecuente con De Pedro. El grueso de la gente no lo ha escuchado hablar. En su carrera política brindó pocas entrevista. Cuando está en su banca de diputado no suele intervenir en público. Lo evita. Diferente es la situación cuando tiene que hablar en un ambiente donde hay gente conocida. No se traba tanto en el habla. Se relaja y las limitaciones se esfuman en el aire.