Al respecto, se comentó que Emilio Monzó, que ya no será diputado el próximo 10 de diciembre pero lidera un grupo de diputados díscolos, ayer mantuvo una reunión a solas con Macri. Aunque no trascendieron los términos de la conversación, se supo que no se alcanzó ningún tipo de acuerdo. Es que esos legisladores son críticos a la designación de Cristian Ritondo al frente del próximo bloque PRO.