Esa negativa a compartir espacio con Cristina Kirchner -dice Grabois- podría ser funcional a los intereses electorales de Cambiemos. "Urtubey no se presenta en las PASO con CFK no por una cuestión ideológica extrema sino porque le va a ir muy mal. Él especula porque seguramente va a perder porque no es un personaje muy popular en la Argentina y tiene bajísima intención de voto", disparó.