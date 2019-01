-(Sonríe) Más que una deconstrucción hay un aprendizaje. Yo vivo en una casa donde la mujer de la casa tiene mucha actividad y mucha impronta de construcción de política pública alrededor de este tema desde hace años. Siendo intendente en el 2008 plantee la primera fiscalía de violencia de género y familiar en la provincia de Buenos Aires. No existía. Y eso no fue mérito mío. Fue mérito de Malena, imponiendo en la agenda ese tema que salvó a muchas mujeres de situaciones muy duras. Hoy hay más de 70 mujeres de Tigre a las que no sólo sacamos del lugar violento sino que a través de un programa las trasformamos en emprendedoras. Parte del miedo de la mujer a denunciar tiene que ver con que el Estado no tiene un instrumento para protegerla. Hace tres años que vengo planteando un proyecto de ley que es la pensión por 36 meses, que es un puente para la mujer que es víctima de la violencia de género, y que se financia con un embargo que el Estado promueve sobre el patrimonio del hombre violento. El Gobierno no ha querido discutir este tema.