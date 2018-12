Santos Reale, tesorero de la UF, quedó a cargo de los Ferrocarriles Metropolitanos, una empresa estatal que fue literalmente saqueada como paso previo a la privatización. Pedraza mantenía una relación fluida con el ideólogo de las privatizaciones Roberto Dromi. Esos vínculos le permitieron crear una mutual de viviendas ferroviarias que recibió 66 espacios en las estaciones Federico Lacroze, Retiro, Once, Constitución, Liniers, Castelar, José C. Paz, Morón, Merlo, Moreno, Lanús, Lomas, Temperley, Monte Grande, Mar del Plata, Padua y terrenos en la calle Yerbal, en Rojas y Bacacay y en Belgrano C, supuestamente destinados a la construcción de casas. Pedraza pagaba por cada espacio un alquiler promedio mensual de 15 dólares, sin indexación. La operación le sirvió para lucrar con locales en decenas de estaciones, pero no para solucionar los problemas de vivienda de sus afiliados. En los primeros meses de 1989 manifestó su apoyo público al plan privatizador del Banco Mundial que Menem levantaba como bandera propia. Llamativamente, fue en ese momento que se mudó a una casa en Villa Devoto cuyo valor se estimó en un millón y medio de dólares.