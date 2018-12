No hubo jueces de primera instancia de Comodoro Py, aunque no faltó la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. También estaban miembros de tribunales orales, como Néstor Costabel, que el día anterior había resistido en soledad a la excarcelación de Amado Boudou; Jorge Gorini –que prepara el primer juicio oral contra Cristina Kirchner por la causa de la obra pública- o José Michilini – que tiene en sus manos el debate contra el ex secretario de Obras Públicas José López por enriquecimiento ilícito-. Además, se hicieron presentes la aspirante oficial a la Procuración General de la Nación, Inés Weinberg de Roca, y el actual titular de ese organismo, Eduardo Casal.