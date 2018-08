Felipe Solá fue el siguiente en hablar. Respetuoso y agradecido, el diputado nacional aseguró que "la cuestión latinoamericana se siente o no se siente, no se razona. Va más allá de lo ideológico". Luego destacó que "el Mercosur fue una decisión política" que "produjo un acercamiento latinoamericano que venía desde hace tiempo" y que "estas decisiones hoy no están. Es un error gravísimo dejar de lado la UNASUR". Para Solá, en la política "hay que denunciar la situación y buscar socios" porque el objetivo de estos tiempos es "ampliar el campo popular" ya que, en referencia al gobierno de Mauricio Macri, "las decisiones no pueden ir en contra del empleo". Por último, aseguró que "queremos a Lula libre y a Pepe siempre cerca".