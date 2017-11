Summers expresó a Infobae, además, que "la fuerza disuasoria militar es esencial y no perjudica a Argentina ni a sus vecinos, ya que es totalmente defensiva". Las palabras de Summers no son menores ya que se trata de un legislador isleño que lleva 19 años al frente de la Asamblea local que depende de Gran Bretaña y es el emblema de los isleños en el plano internacional. En los próximos meses Summers dejará la legislatura de las Malvinas porque no renovó mandato. Pero seguirá en las islas y con la tarea de difundir al mundo lo que allí ocurre. Desde 1989 que se dedica a la política interna en las Malvinas y al roce permanente con los diferentes gobiernos de la Argentina.