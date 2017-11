—Creo que ya sabemos que la batalla encarada solamente desde el campo de la fuerza no conduce más que a multiplicar los efectos nocivos. Es una lucha que tiene que tener un marco regulatorio y legal muy claro. Y tienen que pagar con la cárcel y tienen que pagar sobre todo con el decomiso de los bienes ilícitos. Y esta parte es la que no funciona porque los Estados no terminan desarmando la estructura económica del narcotráfico.