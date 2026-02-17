Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La cuarta jornada del Torneo Apertura llegará cargada de expectativas y podría marcar un momento clave en la temporada. Más allá del impacto en la tabla de posiciones, la atención se centra en los enfrentamientos directos entre equipos con serias aspiraciones, lo que añade un atractivo especial a la fecha.

Dentro de este contexto, el encuentro más esperado tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal será anfitrión de Universitario de Deportes. Este partido reúne a dos de los favoritos que buscan consolidar su candidatura en la Liga 1. La jornada, en definitiva, promete no solo emociones fuertes sino también un primer filtro para distinguir a los equipos capaces de sostener su nivel competitivo a lo largo del torneo.

Universitario vs Sporting Cristal: día y hora del clásico por el Torneo Apertura 2026

Los ‘cremas’ visitarán a los ‘cerveceros’ este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El horario está pactada a las 16:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 17:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasilpodrán hacerlo a partir de las 18:00 horas.

Universitario ganó 1-0 a Sporting Cristal con gol de Alex Valera por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - Crédito: A presión

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

El esperado duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal será transmitido por L1 Max, canal disponible en operadores como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, Movistar TV. De esta forma, los aficionados podrán seguir el partido desde distintas plataformas y proveedores de señal.

Quienes optan por dispositivos móviles o computadoras tienen la opción de ver el encuentro a través de la aplicación Liga 1 Play. Además, los clientes de Movistar pueden disfrutar la transmisión mediante Movistar Play, servicio compatible con una amplia variedad de equipos electrónicos.

La experiencia futbolística se potencia con la cobertura digital de Infobae Perú, que ofrece análisis previos, actualizaciones en tiempo real y la difusión de goles e incidencias destacadas en su portal, permitiendo a los hinchas mantenerse informados desde cualquier lugar.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

¿Cómo llegarán Universitario y Sporting Cristal al duelo?

Sporting Cristal afrontará su próximo desafío en la Liga 1 después de superar por 2-0 a Juan Pablo II en el Complejo Deportivo de Chongoyape, con anotaciones del brasileño Felipe Vizeu y Luis Iberico. En su presentación anterior como local, el equipo celeste sufrió una derrota 1-2 ante FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo, donde Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar marcaron para la visita.

Antes de medirse ante la ‘U’, los ‘cerveceros’ disputaron la Fase 2 de la Copa Libertadores. El conjunto celeste visitó a 2 de Mayo en Paraguay y sacó un inesperado empate 2-2 en la ida. La llave quedó abierta y se definirá el próximo martes 24 de febrero a las 19:30 horas en el estadio Miguel Grau del Callao.

Anuncio de los duelos entre Sporting Cristal y 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. - créditos: Sporting Cristal

Por el lado de Universitario de Deportes, el plantel llegará al Estadio Alberto Gallardo tras imponerse 2-1 a Cienciano en el Estadio Monumental, gracias a los goles de Jairo Concha y Alex Valera. En la fecha previa, los cremas empataron 1-1 frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un encuentro donde la actuación del árbitro Kevin Ortega generó controversia.

Revive los mejores momentos del encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. Un partido lleno de intensidad donde el equipo crema logró imponerse con un marcador de 2-1 en la tercera fecha de la Liga 1. No te pierdas los goles de Jairo Concha y Alex Valera que le dieron la victoria a la 'U'. L1 Max