Alianza Lima volverá a manos de sus socios en 2031: Salomón Lerner abre la puerta a sociedad privada o mixta

El exmiembro de la junta de acreedores de la institución ’blanquiazul’ señaló las distintas opciones que puede contemplar el Fondo Aliancistas por el Perú con los afiliados al club

En 2031, los socios de Alianza Lima volverán a tomar el control del club luego de la etapa a cargo de una junta de acreedores. Crédito: Fernando Mejía/Alianza Lima.

El destino institucional de Alianza Lima tiene una fecha marcada en el calendario: el año 2031. Tras más de una década bajo regímenes administrados y fondos de inversión, el club victoriano vislumbra el retorno de su autonomía. Salomón Lerner, figura clave que integró el grupo de acreedores encargado de asumir la deuda con el Estado peruano en 2019, confirmó que el proceso de pago finaliza en un lustro. Sin embargo, el camino hacia esa transición ofrece diversas alternativas que podrían cambiar la estructura del cuadro ’íntimo’.

Lerner detalló que el cumplimiento de las obligaciones financieras es el requisito principal para este cambio de mando. “De acuerdo con la ley, nosotros terminaremos de pagar todas nuestras deudas en 2031. Eso significa que, en cinco años, los socios volverán a tener el control de Alianza Lima”, explicó el empresario en diáologo con ’Lo bueno, lo malo y lo feo’. A pesar de esta certeza legal, el exdirectivo no descarta fórmulas que permitan una evolución distinta a la del modelo tradicional de asociación civil sin fines de lucro.

“Puede surgir una propuesta de sociedad privada, en la que se valoricen las acciones de todos los socios y alguien pueda asumir ese monto. También existe la opción de formar una sociedad mixta. O, simplemente, esperar hasta 2031 para que, en una junta general de acreedores y socios, se decida cuál será el camino que deberá seguir la institución”, señaló.

Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Aliancistas por el Perú. Crédito: Difusión.

Este modelo de capitales privados guarda similitud con el éxito reciente de Estudiantes de La Plata en Argentina, club que implementó modificaciones de este tipo con resultados positivos tanto en infraestructura como en títulos.

Para Lerner, el éxito de esta entrega depende de la profesionalización. “En 2031 los socios deben elegir elementos técnicos responsables para manejar el fútbol masculino, femenino y el vóley. Esto tiene que regirse por meritocracia, con gente capacitada en marketing, finanzas, administración y el área deportiva”, sentenció. Actualmente, el ingeniero Fernando Cabada ejerce como administrador tras reemplazar a Rafael Medina a inicios de 2025, con la misión de ordenar la casa antes del traspaso definitivo.

Aspecto disciplinario

La estabilidad institucional se vio opacada por graves sucesos extradeportivos. La reciente denuncia de violación sexual de una joven argentina contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña generó un terremoto en el club. Lerner fue contundente sobre la falta de valores: “Ha faltado un poco en ese tema y esa es tarea de la gerencia deportiva. Si nuestros jóvenes no entienden que esto es una profesión que demanda sacrificio para lograr el éxito personal y del club, estamos mal”.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual

El empresario enfatizó que el comportamiento de los jugadores debe estar a la altura de la historia aliancista. “Lo ocurrido recientemente es muy lamentable. Nosotros sufrimos muchísimo; esto no debe suceder en un equipo de fútbol que respeta al ser humano y, sobre todo, que respeta a la mujer. Cualquier tipo de abuso contra una mujer nos indigna profundamente. La camiseta no se puede manchar así”, agregó.

Junta de acreedores convoca reunión

La crisis no es solo ética, sino también deportiva. Tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores 2026 ante el debutante 2 de Mayo de Paraguay, el grupo Aliancistas por el Perú tomó cartas en el asunto. La debacle internacional forzó la convocatoria a una Junta General de Acreedores con carácter de urgencia.

El objetivo de la reunión es evaluar la continuidad del proyecto deportivo y exigir responsabilidades por el fracaso continental que dejó al club sin ingresos importantes y con una imagen debilitada frente a su hinchada.

