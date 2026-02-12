Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima

La clasificación de 2 de Mayo a la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026 ha reconfigurado el panorama del torneo. El empate 1-1 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva selló la eliminación del conjunto peruano, que llegaba con el cartel de favorito y jugaba en casa. El resultado global, favorecido por el triunfo paraguayo en la ida, fue suficiente para que el cuadro paraguayo, debutante absoluto en la competencia, inscribiera su nombre en la segunda fase.

El desenlace en Lima sorprendió tanto a los seguidores como a los especialistas del fútbol sudamericano. La expectativa giraba en torno al plantel dirigido por Pablo Guede, que contaba con figuras de experiencia y ventaja local. Sin embargo, la falta de efectividad de cara al arco rival y la sólida resistencia del ‘gallo norteño’ terminaron inclinando la balanza.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

“Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

La eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 apunta a Pablo Guede como principal culpable. El técnico fue duramente criticado por su insólito planteamiento contra 2 de Mayo, y Pedro García se sumó a las críticas. El periodista deportivo fue contundente contra el técnico argentino y no dudó en recordar a Néstor Gorosito.

“Te digo la verdad, no pensé decirlo, pero extrañé a Néstor Gorosito, que ni en su peor versión logró completar la dificilísima misión de jugar horrible. Alianza fue un equipo no solamente caótico y desorganizado, sino descontrolado, porque una cosa es estar desorganizado, puede ser. Ahora, el descontrol te traiciona, te hace tomar malas decisiones. Una cosa que no se entiende, y ya después hablaremos de la disposición táctica del equipo, jugar 4-2-4, una locura en el fútbol de hoy. Salvo que los dos mediocentros sean unos monstruos, no es el caso. No puedo evitar pensarlo, te lo juro, y no es oportunismo, pero te lo juro que ni la peor versión del peor Gorosito se pareció a este caos total que fue Alianza”, apuntó Eloy en el programa ‘Vamos al VAR’.

Néstor Gorosito reveló motivo del conmovedor abrazo con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal. (Composición Infobae / Movistar Deportes)

Y así como extrañó a Gorosito, García mencionó a Hernán Barcos tras comentar sobre el penal que no pateó Paolo Guerrero y terminó siendo fallado por Eryc Castillo.

“No solamente extrañé a Gorosito, extrañé a Barcos, te lo juro. Barcos es un delantero que siempre demostró una categoría distinta a nivel internacional. Dime tú si Alianza Lima hoy tiene un delantero mejor que Barcos aparte de Paolo; no lo tiene. Se le extrañó a Barcos como se le extrañó a Gorosito de la Copa”, añadió.

Pedro García criticó a Paolo Guerrero y lo comparó con Hernán Barcos

El periodista deportivo aseguró que el penal fallado de Eryc Castillo que pudo haber cambiado la historia de Alianza Lima si fue responsabilidad de Paolo Guerrero. Fue tajante al mencionar que debió haberlo pateado del ‘Depredador’ y lo comparó con Hernán Barcos.

“Si quieres verlo bien, por omisión, Paolo sí es culpable. Tiene que agarrar la pelota; es más, le puede decir a Guede ‘lo pateo yo’. Si Hernán Barcos estaba en la cancha, no se la quitaban. Una cosa es Barcos y Guerrero. A propósito de Barcos, si estaba en el plantel, yo creo que Barcos tiene la espalda para decirle a Guede: ‘¿Vas a meter 4-2-4?. Podemos hablar un ratito; eso no funciona en Alianza, te lo digo yo que estuve el año pasado’. Lo hubiese persuadido", afirmó el comunicador.

Paolo Guerrero colocándole la cinta de capitán a Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: Paloma del Solar