Perú Deportes

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

El periodista deportivo criticó el planteamiento del técnico y marcó la responsabilidad del ‘Depredador’ por no haber pateado el penal que terminó fallando Eryc Castillo

Guardar
Pedro García arremetió contra Pablo
Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima

La clasificación de 2 de Mayo a la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026 ha reconfigurado el panorama del torneo. El empate 1-1 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva selló la eliminación del conjunto peruano, que llegaba con el cartel de favorito y jugaba en casa. El resultado global, favorecido por el triunfo paraguayo en la ida, fue suficiente para que el cuadro paraguayo, debutante absoluto en la competencia, inscribiera su nombre en la segunda fase.

El desenlace en Lima sorprendió tanto a los seguidores como a los especialistas del fútbol sudamericano. La expectativa giraba en torno al plantel dirigido por Pablo Guede, que contaba con figuras de experiencia y ventaja local. Sin embargo, la falta de efectividad de cara al arco rival y la sólida resistencia del ‘gallo norteño’ terminaron inclinando la balanza.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

“Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

La eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 apunta a Pablo Guede como principal culpable. El técnico fue duramente criticado por su insólito planteamiento contra 2 de Mayo, y Pedro García se sumó a las críticas. El periodista deportivo fue contundente contra el técnico argentino y no dudó en recordar a Néstor Gorosito.

“Te digo la verdad, no pensé decirlo, pero extrañé a Néstor Gorosito, que ni en su peor versión logró completar la dificilísima misión de jugar horrible. Alianza fue un equipo no solamente caótico y desorganizado, sino descontrolado, porque una cosa es estar desorganizado, puede ser. Ahora, el descontrol te traiciona, te hace tomar malas decisiones. Una cosa que no se entiende, y ya después hablaremos de la disposición táctica del equipo, jugar 4-2-4, una locura en el fútbol de hoy. Salvo que los dos mediocentros sean unos monstruos, no es el caso. No puedo evitar pensarlo, te lo juro, y no es oportunismo, pero te lo juro que ni la peor versión del peor Gorosito se pareció a este caos total que fue Alianza”, apuntó Eloy en el programa ‘Vamos al VAR’.

Néstor Gorosito reveló motivo del
Néstor Gorosito reveló motivo del conmovedor abrazo con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal. (Composición Infobae / Movistar Deportes)

Y así como extrañó a Gorosito, García mencionó a Hernán Barcos tras comentar sobre el penal que no pateó Paolo Guerrero y terminó siendo fallado por Eryc Castillo.

“No solamente extrañé a Gorosito, extrañé a Barcos, te lo juro. Barcos es un delantero que siempre demostró una categoría distinta a nivel internacional. Dime tú si Alianza Lima hoy tiene un delantero mejor que Barcos aparte de Paolo; no lo tiene. Se le extrañó a Barcos como se le extrañó a Gorosito de la Copa”, añadió.

Pedro García criticó a Paolo Guerrero y lo comparó con Hernán Barcos

El periodista deportivo aseguró que el penal fallado de Eryc Castillo que pudo haber cambiado la historia de Alianza Lima si fue responsabilidad de Paolo Guerrero. Fue tajante al mencionar que debió haberlo pateado del ‘Depredador’ y lo comparó con Hernán Barcos.

“Si quieres verlo bien, por omisión, Paolo sí es culpable. Tiene que agarrar la pelota; es más, le puede decir a Guede ‘lo pateo yo’. Si Hernán Barcos estaba en la cancha, no se la quitaban. Una cosa es Barcos y Guerrero. A propósito de Barcos, si estaba en el plantel, yo creo que Barcos tiene la espalda para decirle a Guede: ‘¿Vas a meter 4-2-4?. Podemos hablar un ratito; eso no funciona en Alianza, te lo digo yo que estuve el año pasado’. Lo hubiese persuadido", afirmó el comunicador.

Paolo Guerrero colocándole la cinta
Paolo Guerrero colocándole la cinta de capitán a Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: Paloma del Solar

Temas Relacionados

Paolo GuerreroPablo GuedeHernán BarcosNéstor GorositoAlianza LimaClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El ‘Depredador’ expresó sus sensaciones por la eliminación del cuadro ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores 2026 y tuvo un intercambio de palabras con los periodistas

Paolo Guerrero reveló por qué

El enigmático mensaje de Néstor Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Los ‘blanquiazules’ igualaron con 2 de Mayo en Matute y no pudieron revertir el marcador global en la definición por la Fase 1 del torneo internacional. Quedaron fuera de competencia

El enigmático mensaje de Néstor

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El asistente técnico de los ‘cerveceros’ ha demostrado su preocupación por la mala andadura del equipo en el Torneo Apertura. “Nos estamos haciendo goles nosotros mismos”, sostuvo

Jorge Soto, inquieto por el

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

Brahian Ayala se hizo cargo del lanzamiento desde los doces pasos con un ‘misil’ imposible de conjurar para Alejandro Duarte, quien propició la infracción con una mala salida ante un ataque visitante

El gol de penal de

La eufórica celebración de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima: la hazaña consumada en un Matute enmudecido

En su primera participación en la Copa Libertadores, el club paraguayo no solo hizo historia al debutar en el torneo, sino que también superó su primera llave, firmando una clasificación memorable en territorio ‘blanquiazul’

La eufórica celebración de 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio por minimizar violaciones de menores: “A veces son noches de placer, puede suceder”

Así van las encuestas a solo dos meses de las Elecciones 2026: cuatro candidatos empatados en el tercer lugar

José Jerí autoriza que reos por delitos menores trabajen fuera de penales: ¿en qué consiste la medida y cómo accederán?

“El presidente (José Jerí) está equivocado”: habla ante el Congreso el empresario chino con arresto domiciliario que fue a Palacio

El regreso del APRA: Enrique Valderrama es su candidato presidencial para las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Milett

Magaly Medina critica a Milett Figueroa por asegurar que vive ‘de su arte’ en Argentina: “¿Dónde la han contratado?

Laura Spoya se encuentra hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco

Tomate Barraza toma radical medida tras ser involucrado con la expareja de su primo

Ivana Yturbe deja el Cusco tras anunciar que no se casará con Beto da Silva este año: “En Lima, para una nueva aventura”

Karla Tarazona estalla contra Metiche por decir que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco: “No te voy a tolerar”

DEPORTES

Pablo Guede dio insólita respuesta

Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El enigmático mensaje de Néstor Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026