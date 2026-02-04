Perú Deportes

Hernán Barcos se alinea del lado de la disciplina en Alianza Lima: “Me quedo con los que piensan que es el camino”

El longevo goleador argentino, de 41 años, ha demostrado un compromiso innegociable con el orden y respeto. Aseguró, además, que esa característica parte del profesionalismo estando en cualquier circunstancia

Guardar
Hernán Barcos cierra filas con
Hernán Barcos cierra filas con la disciplina. - Crédito: Difusión

Por más que Hernán Barcos ha cerrado la puerta de Alianza Lima tras una sonada salida impulsada por los altos mandos, su nombre continúa acaparando numerosos titulares ya sea por su abrupto final en La Victoria como por su inmediata irrupción goleadora con FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2025.

Más allá de que el ‘Pirata’ intenta hacerse un camino en el interior del Perú, todavía se le vincula con el club ‘blanquiazul’. Como voz autorizada no rehúye a ningún tema así este sea polémico. De hecho, siempre intenta zanjar cualquier asunto con respeto y siempre enfatizando el término de la disciplina.

Hernán Barcos quedó recortado de
Hernán Barcos quedó recortado de Alianza Lima por planificación deportiva. - Crédito: Composición Infobae

Porque esa es la característica que considera innegociable en Alianza Lima y que cree que servirá como el único sendero hacia al éxito institucional, tal y como lo ha afirmado en una entrevista concedida a Más Que Fútbol’ del nuevo canal streaming +QTV Network.

Yo me quedo con los que piensan que es el camino. No voy a cambiar porque a cuatro o cinco o a diez no les guste, soy profesional estando en la situación y momento en que esté”, sostuvo Hernán Barcos añadiendo que “si eso me afecta es triste, porque el fútbol es profesional, después lo que pueda llegar a pasar o no, acá estoy en paz conmigo mismo”.

El 'Pirata' seguirá con detenimiento el camino de los 'íntimos' en la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: QTV Network

Acerca del origen de su cuestionada marcha de Matute fue enfático: “Se hablan mil quinientas cosas del plantel, que me peleé con todo el mundo. Pregúntenle a mis jugadores. Nunca dejé de hablar con ningún compañero, nunca peleé con ningún compañero. Hemos discutido por situaciones normales con la gran mayoría así como discuten en cualquier vestuario".

“Les deseé buena suerte a todos para el 2026. Nunca tuve problemas con nadie, no soy así; siendo el capitán y un líder positivo, como me caracterizo, no puedo estar con un grupito sí y otro no, yo trato de estar con todo el mundo”, cerró Hernán.

Hernán Barcos, heroico en dos
Hernán Barcos, heroico en dos noches memorables a nivel internacional. - Crédito: EFE

Temas Relacionados

Hernán BarcosAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

De la salvación en la Liga Peruana de Vóley a fichar por el líder invicto de México: exjugadora de Wanka cambia de reto

Luego de una campaña clave en el vóley peruano, Melissa Garciglia continuará su carrera en la nueva Liga Profesional de México

De la salvación en la

El desafío ping pong de Felipe Chávez con Colonia: no se cansó de exaltar al Perú por la locura del fútbol, gastronomía y paisajes

El joven mediocentro peruano pasó por una entretenida dinámica en la que abordó espacios puntuales vinculados al país que representa por amor y compromiso

El desafío ping pong de

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Con la plantilla a su entera disposición en Düsseldorf, el capitán Luis Horna lidera un grupo que aguarda con gran expectativa la definición de los cruces. El optimismo es absoluto en el cuarteto nacional

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Todo va quedando listo para el debut de los ‘blanquiazules’ en el certamen Conmebol. Y si bien llega como favorito, el equipo de Pablo Guede no se confía en Paraguay. Conoce cómo seguir el partido en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El estratega Pablo Guede aún no define su ofensiva para el estreno internacional: la disputa por el puesto está entre la jerarquía de Paolo Guerrero y la potencia de Federico Girotti. A este dilema se suman dos ausencias críticas que merman el esquema del equipo

Alineaciones de Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Nueve regiones son

Elecciones 2026: Nueve regiones son señaladas con mayor riesgo de conflictividad electoral, según el JNE

Ciro Castillo retorna al Gore Callao y confirma denuncia contra Edita Vargas: “Confié en su voluntad”

Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

Ricardo Belmont en carrera electoral: perfil completo del candidato presidencial del Partido Cívico Obras

¿Quién es Carlos Espá? Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo rumbo a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Ministerio de la Mujer exhorta

Ministerio de la Mujer exhorta a Samahara Lobatón a mantener reserva del proceso tras declaraciones en pódcast de María Pía Copello

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

DEPORTES

De la salvación en la

De la salvación en la Liga Peruana de Vóley a fichar por el líder invicto de México: exjugadora de Wanka cambia de reto

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026