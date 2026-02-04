Hernán Barcos se alinea del lado de la disciplina en Alianza Lima: “Me quedo con los que piensan que es el camino”

Por más que Hernán Barcos ha cerrado la puerta de Alianza Lima tras una sonada salida impulsada por los altos mandos, su nombre continúa acaparando numerosos titulares ya sea por su abrupto final en La Victoria como por su inmediata irrupción goleadora con FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2025.
Más allá de que el ‘Pirata’ intenta hacerse un camino en el interior del Perú, todavía se le vincula con el club ‘blanquiazul’. Como voz autorizada no rehúye a ningún tema así este sea polémico. De hecho, siempre intenta zanjar cualquier asunto con respeto y siempre enfatizando el término de la disciplina.
Porque esa es la característica que considera innegociable en Alianza Lima y que cree que servirá como el único sendero hacia al éxito institucional, tal y como lo ha afirmado en una entrevista concedida a Más Que Fútbol’ del nuevo canal streaming +QTV Network.
“Yo me quedo con los que piensan que es el camino. No voy a cambiar porque a cuatro o cinco o a diez no les guste, soy profesional estando en la situación y momento en que esté”, sostuvo Hernán Barcos añadiendo que “si eso me afecta es triste, porque el fútbol es profesional, después lo que pueda llegar a pasar o no, acá estoy en paz conmigo mismo”.
Acerca del origen de su cuestionada marcha de Matute fue enfático: “Se hablan mil quinientas cosas del plantel, que me peleé con todo el mundo. Pregúntenle a mis jugadores. Nunca dejé de hablar con ningún compañero, nunca peleé con ningún compañero. Hemos discutido por situaciones normales con la gran mayoría así como discuten en cualquier vestuario".
“Les deseé buena suerte a todos para el 2026. Nunca tuve problemas con nadie, no soy así; siendo el capitán y un líder positivo, como me caracterizo, no puedo estar con un grupito sí y otro no, yo trato de estar con todo el mundo”, cerró Hernán.