Hernán Barcos seguirá con atención el recorrido de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: “Es favorito en esta fase, tiene todas las de ganar”

El 'Pirata' seguirá con detenimiento el camino de los 'íntimos' en la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: QTV Network

Hernán Barcos aún mantiene su ligazón con Alianza Lima. A pesar de haber sido desmarcado de la institución por cuestiones deportivas, el ‘Pirata’ no deja de centrar su atención en los pormenores de los ‘blanquiazules’ y ahora estará concentrado en lo que será el arranque en la Copa Libertadores 2026.

Durante una entrevista concedida al nuevo programa ‘Más Que Fútbol’ del canal streaming +QTV Network, HB9 señaló que seguirá el debut del club de La Victoria en la Fase 1 frente a Club 2 de Mayo. Con mucho optimismo, además, indicó que aprecia un nivel superior de su antiguo equipo.

Hernán Barcos, heroico en dos noches memorables a nivel internacional. - Crédito: EFE

“Obviamente voy a ver el partido, me gusta mucho el fútbol y seguir a Alianza. Creo que Alianza Lima es favorito en esta fase por lo menos. Tiene todas las de ganar. Después son once contra once y puede pasar cualquier cosa”, indicó el actual delantero de FC Cajamarca.

De ese mismo, Hernán Barcos considera que el bloque remozado de los ‘íntimos’ ofrece una mirada distinta con respecto a la edición anterior de la CONMEBOL Libertadores. Por ello espera, de todo corazón, que los aliancistas emulen la campaña del 2025 o que incluso la superen con creces.

El 'gallo norteño' se enfrentará a los 'blanquiazules' en el arranque de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Radio Monumental

“Alianza creo que tiene un mejor equipo, mucha más dinámica que el equipo paraguayo, sin desmerecerlo con todo el respeto. Creo que Alianza tiene mucho para dar en la Copa y si Dios quiere se puede hacer lo del año pasado de entrar en Fase de Grupos. La línea está para que Alianza pueda lograrlo”.

Finalmente, acerca de su salida del plantel afirmó que “nunca tuve problemas con nadie, no soy así; siendo el capitán y un líder positivo, como me caracterizo, no puedo estar con un grupito si y otro no, yo trato de estar con todo el mundo. Creo que hice las cosas bien dentro de lo que me compete, estoy muy tranquilo con lo que hice en Alianza”.

Hernán Barcos, héroe de leyenda. - Crédito: AFP

Alianza Lima, andadura internacional

El plantel de Alianza Lima ha dejado Perú para enrumbar hacia Paraguay con la sola idea de asaltar el estadio Río Parapití en su estreno en la CONMEBOL Libertadores 2026 contra Sportivo 2 de Mayo, club que hará su aparición en la palestra internacional.

No hay ningún solo integrante de la configuración aliancista con el ánimo en declive. Todos los futbolistas están completamente seguros que impondrán su ley contra un ‘gallo norteño’ que vive un clima tenso por malos resultados en el Apertura 2026.

El plantel 'íntimo' empieza la andadura contra Sportivo 2 de Mayo. | VIDEO: TeleDeportes

“Sabemos que estos compromisos de Copa se juegan con mucha intensidad y por ello tenemos que salir con la mentalidad de conseguir algo bueno, pensando en el choque de vuelta que lo jugaremos en casa con nuestra gente”, sostuvo Paolo Guerrero en declaraciones ofrecidas a los medios.

A su vez, el portero Guillermo Viscarra indicó que “para nosotros empieza una nueva ilusión en la Copa Libertadores. Es muy lindo poder disfrutar de una copa y esperamos avanzar de fase y luego meternos a la fase de grupos. Por ello, trataremos de empezar bien consiguiendo un buen resultado en Paraguay“.

Paolo Guerrero se apunta como titular ante Sportivo 2 de Mayo. - Crédito: Composición Infobae

Alianza Lima accedió a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 tras finalizar como Perú 4 en el fútbol nacional luego de perder en los playoffs de la Liga 1 ante Sporting Cristal, lo que le impidió clasificar directamente a instancias más avanzadas del torneo continental.

Por ello, el club ‘blanquiazul’ deberá iniciar su camino internacional desde la etapa preliminar, enfrentando en esa llave al Club 2 de Mayo, entre el 4 y 11 de febrero, con el objetivo de avanzar a la Fase 2 y, después, a la Fase de Grupos de la Libertadores.