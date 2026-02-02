Perú Deportes

Juan Reynoso alza la voz por el conflicto con 1190 Sports en el inicio de Liga 1 2026: “Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario”

El técnico de Melgar analizó el tenso inicio del campeonato, se refirió a las deudas pendientes por derechos de transmisión y remarcó la necesidad de una postura conjunta entre los clubes nacionales

El técnico nacional analizó el tenso inicio del campeonato y se refirió a las deudas pendientes por derechos de transmisión. (Video: Ovación)

El inicio de la Liga 1 2026 dejó al descubierto una problemática que trasciende lo estrictamente deportivo. Las complicaciones en torno a los derechos de transmisión y los pagos pendientes de la empresa 1190 Sports generaron incertidumbre en la primera jornada del torneo y pusieron en jaque la organización del campeonato. La ausencia de transmisión del primer duelo de la temporada y la tensión previa a otros encendieron el debate sobre la gestión contractual en el fútbol peruano.

En ese contexto, la postura de Melgar fue una de las más firmes. El club arequipeño decidió exigir garantías formales antes de permitir el ingreso de las cámaras de televisión a su estadio, evidenciando una situación que no sería aislada. El episodio abrió la puerta a una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las partes involucradas y el impacto que estos conflictos pueden tener en la competencia.

Por ello, tras la victoria por 2-0 frente a Cienciano, Juan Reynoso se pronunció sobre la problemática y ofreció una reflexión contundente sobre lo ocurrido. El técnico nacional sostuvo que, en el fútbol peruano, muchas veces es necesario llegar a escenarios extremos para que los compromisos asumidos se respeten, una realidad que considera lejos de lo ideal.

Ojalá se mejore, porque diera la impresión de que los tienen que apretar o tenemos que llegar a sus situaciones límites para que esto mejore y para que todo fluya como corresponde. Creo que no es lo ideal, pero es un buen punto de partida”, señaló en conferencia de prensa.

Juan Reynoso es el entrenador de Melgar. Crédito: Prensa club

Para el entrenador del club arequipeño, el conflicto vivido en el arranque del torneo debería servir como una señal de alerta para evitar que este tipo de situaciones se normalicen y terminen afectando a los clubes que cumplen con sus obligaciones deportivas.

Solidaridad y responsabilidad institucional

Reynoso amplió su análisis y apuntó a la necesidad de una reacción conjunta dentro del fútbol nacional. Desde su óptica, existen instituciones que han tenido que afrontar largos periodos sin recibir pagos, una situación que puede comprometer seriamente la estabilidad de los planteles y el normal desarrollo del campeonato.

Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario, porque esto no había pasado hace años, de que te deban o tener un equipo con dos, tres meses sin pagar, y en esa parte felicitar a Jader (Rizqallah) y a la gente del club que a pesar que tienen bastante tiempo sin cobrar, a los chicos y a nosotros no nos ha faltado nunca una mensualidad”, dijo.

En su análisis, Reynoso dejó en claro que la situación no involucra únicamente al club arequipeño. Por el contrario, expone una problemática estructural que podría repetirse si no se establecen mecanismos claros de cumplimiento y fiscalización. En ese sentido, consideró clave que los clubes actúen de manera coordinada para proteger la integridad del torneo.

Comunicado de 1190 Sports

El próximo desafío de Melgar

Con el triunfo en el debut, Melgar ya piensa en su siguiente desafío. El conjunto rojinegro visitará a Sporting Cristal por la segunda fecha del Torneo Apertura, en un duelo que asoma como uno de los más atractivos de la jornada. Reynoso anticipó un encuentro exigente y subrayó la importancia de sumar para mantenerse en la pelea desde el inicio.

“El rival que más nos complicaba a nosotros y nosotros más los complicamos (Sporting Cristal). Somos dos rivales directos. El Apertura es solo una rueda, entonces nos va a tocar ir, jugar, tratar de ganar, respetando sus características. Es un equipo que ha cambiado poco en relación al torneo pasado”.

El compromiso se disputará el domingo 8 de febrero desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo, en un partido que pondrá nuevamente a Melgar en el centro de la atención, tanto por lo deportivo como por el contexto que rodea al inicio de la Liga 1 2026.

