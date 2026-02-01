Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Garcilaso: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Deportivo Garcilaso.

HOY, domingo 1 de febrero, Sporting Cristal inicia su camino en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en una plaza complicada como es Cusco ante Deportivo Garcilaso. El conjunto ‘celeste’ exhibió un estado de forma óptimo en su presentación oficial que le permitió vencer por 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador; el ‘pedacito de cielo’, por su lado, ha reforzado su ataque con la intención de competir los puestos de arriba nuevamente y hacerse con un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Canal para ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

La transmisión de este atractivo encuentro estará a cargo de L1MAX y la plataforma Liga 1 Play, servicios oficiales de la Federación Peruana de Fútbol en alianza con 1190 Sports. La señal se encuentra disponible en las guías de diversas operadoras como DIRECTV, Claro, Win y Best Cable, entre otras. Asimismo, Movistar TV ratificó que posee los derechos de emisión y habilitará dos señales adicionales en su programación para seguir las incidencias de los partidos.

Los seguidores del cuadro ‘rimense’ pueden suscribirse a los aplicativos de estas cadenas para disfrutar del duelo en múltiples dispositivos, tales como teléfonos móviles, computadoras o televisores inteligentes. Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura completa minuto a minuto con las jugadas más destacadas del compromiso. ¡Sigue cada detalle con nosotros!

A qué hora juega Sporting Cristal vs Garcilaso por el Torneo Apertura 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Según el calendario oficial del torneo, el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se llevará a cabo este domingo 1 de febrero. El pitazo inicial está programado para las 13:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el juez Kevin Ortega actuará como árbitro principal del compromiso.

Bajas obligadas en Sporting Cristal

Sporting Cristal inicia su camino en la Liga 1 2026 frente a Deportivo Garcilaso con ausencias importantes en su convocatoria. El defensor Luis Abram y el volante Christofer Gonzáles quedaron fuera del debut por complicaciones físicas que les impiden viajar a Cusco. Según el parte médico, Gonzáles presenta una fisura de falange distal del primer dedo del pie, mientras que Abram sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Ante estas bajas, el técnico Paulo Autuori definió un esquema para buscar los tres puntos en la altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El equipo titular alinearía con Diego Enríquez en el arco; la defensa conformada por Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo y Juan Gonzáles. En la zona media estarían Ian Wisdom, Yoshimar Yotún y Martín Távara; mientras que el ataque quedaría bajo la responsabilidad de Maxloren Castro, Irven Ávila y Gabriel Santana.

Sporting Cristal no podrá contar con Christofer Gonzáles y Luis Abram en el inicio de la Liga 1 2026. Crédito: Sporting Cristal.

Temporada exigente para Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso inicia una temporada de alta exigencia con el objetivo de brillar en la Liga 1 y repetir su gran desempeño del año pasado. Gracias a su ubicación en los primeros puestos durante la campaña anterior, el club consiguió un histórico boleto a la Copa Sudamericana. En este certamen internacional, el equipo cusqueño disputará la fase de ‘play-off’ frente a Alianza Atlético de Sullana por un lugar en la etapa de grupos.

Para afrontar ambos frentes, la directiva realizó un esfuerzo importante y entregó al técnico Hernán Lisi un plantel competitivo. Entre las principales figuras que destacan para este ciclo aparecen jugadores con recorrido en el medio local como Agustín Graneros, Beto da Silva y Claudio Torrejón. A ellos se suma el atacante Cristopher Olivares, quien llega para potenciar la ofensiva del ‘pedacito de cielo’.