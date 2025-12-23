La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 terminó con polémica en el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Lo que ocurrió fue que las ‘blanquiazules’ cometieron un error al alinear a cuatro jugadoras extranjeras al mismo tiempo, provocando que las ‘cremas’ presenten su reclamo post partido y dejando abierta la posibilidad de su triunfo en mesa.

Si bien hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial, mucho menos una resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV), todo hace indicar que las ‘pumas’ se llevarán los tres puntos de este choque, por el incumplimiento a las reglas por parte de las vigentes bicampeonas en el Polideportivo Lucha Fuentes durante el último domingo 21 de diciembre.

Se han desarrollado diferentes posturas en torno a este caso. Muchos argumentaron basándose a las reglas de la Federación Internacional del Voleibol (FIVB), mientras que otros apelaron a lo que dice el reglamento de la Liga Peruana de Vóley. Esto último tiene más validez que lo primero, por lo que la ‘U’ se vería favorecida en una futura resolución.

Nueva sanción para Alianza Lima en la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Lo cierto es que Alianza Lima fue castigado con una nueva sanción en medio de esta polémica en el partido ante Universitario de Deportes. ¿Qué pasó? Lo que sucede es el que club optó por mandar a declarar a Facundo Morando en lugar de la figura del partido, Maria Alejandra Marin.

El técnico argentino habló fuerte y claro sobre la controversia de las cuatro jugadoras extranjeras en campo: “Capaz que ellos quieren reclamar y quieren ganar el partido de esa manera. Nosotros lo ganamos en la cancha y lo ganamos muy bien“, fue lo que dijo ante la pregunta de la periodista.

Sin embargo, esto le valió una multa económica al club ‘victoriano’, que deberá desembolsar un total de 2 UIT, equivalentes a 10 mil 700 soles, como parte de su incumplimiento a las bases de la presente edición del campeonato doméstico, según el medio Puro Vóley. Estos grandes montos -a comparación a lo que reciben las instituciones por participar- fueron impuestos por la FPV.

Lo que viene para Alianza Lima

Alianza Lima, pase lo que pase con la resolución de este partido con Universitario, seguirá siendo líder de la tabla de posiciones de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. Ya sea como único puntero con 27 unidades o igualando con la Universidad San Martín con 24 puntos.

Por ese motivo, Facundo Morando y compañía ya piensan en su siguiente desafío, que será igual o más difícil que el de la jornada anterior. Se enfrentarán, precisamente, a la San Martín, en un cotejo que podría definir al primer lugar del campeonato doméstico.

Este choque -el llamado a ser el mejor de la jornada- está programado para el sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Cabe señalar que el horario podría moverse, dependiendo de la duración de los compromisos previos.

Por otro lado, el Alianza vs San Martín será transmitido por la señal de Latina TV (canal 2 o 702 HD). Así como también, se emitirá por su página web y su aplicación. Por otro lado,Infobae Perú hará el punto a punto en su sitio, con todas las incidencias, detalles, declaraciones y más.