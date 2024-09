Arturo Vidal descartó convocatoria de Ricardo Gareca en Chile por Eliminatorias 2026: “Estoy feliz en Colo Colo”

Se viene una nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y todas las selecciones están a punto de empezar con su preparación para la fecha 9 y 10. La selección de Chile al mando del DT Ricardo Gareca está a punto de anunciar su lista de convocados para los encuentros con Brasil y Colombia.

Hay mucha expectativa por conocer quiénes serán los elegidos por el ‘Tigre’ y más por el complicado momento que vive la ‘roja’: hace cinco partidos consecutivos que no gana y marcha penúltimo con cinco puntos. Los hinchas ‘mapochos’ están exigiendo resultados al técnico argentino y piden cambios para revertir la mala situación.

Y una de las interrogantes es si el mediocampista Arturo Vidal regresará al cuadro chileno, y el mismo histórico jugador se encargó de responder esa pregunta. El mediocampista descartó su convocatoria y se encargó de resaltar que Gareca está optando por otro camino, donde no está en los planes.

“Yo creo que hay otro tema, yo estoy feliz acá en Colo Colo. Creo que el seleccionado ya decidió por un proceso diferente y es respetable, ojalá que pueda mejorar sino vamos a tener que ver algún cambio porque la selección se está viendo bastante mal y se vienen partidos muy difíciles. No quiero hablar de la selección, quiero enfocarme en Colo Colo. Tenemos tres partidos en fecha FIFA y quiero estar ahí presente, meter a Colo Colo, acercarnos a la ‘U’ y meterle presión”, disparó Vidal en entrevista con ESPN Chile.

Ambos se miden por la octava fecha de las Eliminatorias

Ricardo Gareca en el ojo de la tormenta

El ‘Tigre’ decidió tomar el mando de la selección chilena en enero del 2024 con el objetivo de revertir el mal momento, sin embargo no ha podido lograrlo después de varios meses. Ricardo Gareca debutó oficialmente con la ‘roja’ en la Copa América 2024, no pudo sacar los resultados deseados y quedó eliminado en la fase de grupos con ningún triunfo celebrado.

El técnico argentino es punto de críticas debido a que tampoco la está pasando bien en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: Chile cayó goleado por 3-0 con Argentina y perdió con Bolivia en su condición de local. Muchos de los hinchas ‘mapochos’ piden a gritos la salida de Ricardo e incluso se habla de que ya tendría su reemplazo.

Dentro de todo el ambiente tenso, el DT reconoció de que la está pasando mal porque los resultados no lo están avalando, pero se mantiene firme al frente de la selección. “En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formal, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente por supuesto que no, porque no se han dado los resultados en el comienzo de las eliminatorias. En ese aspecto, no la estoy pasando bien”, aseguró en diálogo con el programa La Mesa del Fútbol.

El 'Tigre' se pronunció sobre la posibilidad de dejar la 'roja' tras la derrota con Bolivia en Eliminatorias 2026. (Video: MegaDeportes)

¿Cuándo juega Chile en las Eliminatorias 2026?

La ‘roja’ se alista para enfrentar a Brasil este jueves 10 de octubre a las 19:00 horas (Perú) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, y luego hará maletas para visitar a Colombia el martes 15 de octubre a las 15:30 horas (Perú) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Baranquilla; estos duelos son por la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La selección chilena está obligado a conseguir triunfos para salir del fondo de la tabla de posiciones para mantener vivas sus chances de clasificar al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026. No solo están juego seis puntos también la continuidad de Ricardo Gareca.