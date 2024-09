Marco Valencia criticó a Jorge Fossati por convocatoria de Maxloren Castro: “No hay concordancia, otros jugadores lo merecieron más”

El DT de Melgar considera que hubo futbolistas que merecieron más la convocatoria que el volante de Sporting Cristal (Daniel Rodríguez Hinojosa)

La convocatoria de Maxloren Castro a la selección peruana para los partidos contra Colombia y Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas, despertó una gran ilusión un sector de la hinchada ‘bicolor’, quienes ven al joven de 16 años como una esperanza de cara al futuro. No obstante, no todos están entusiasmados por la citación del extremo de Sporting Cristal. Uno de los más escépticos con su precoz llamado fue Marco Valencia, DT de FBC Melgar.

El estratega nacional no puso en duda el talento del ‘Orejas’, pero expresó que, en lo que va de Liga 1, hay varios futbolistas que, por su gran nivel, merecieron una convocatoria y no figuran en la lista:

“No soy nadie para meterme en la convocatoria del profesor Fossati, pero lo que me sorprende, y no estoy hablando mal del juego, porque para mí es un jugador con un futuro increíble, el chico Castro, pero yo pienso que hay jugadores que han tenido la posibilidad de hacer, durante este Torneo Apertura y Clausura, una muy buena campaña y se han merecido, de repente estar en una convocatoria”, declaró en conferencia de prensa.

Maxloren Castro puede convertirse en el tercer futbolista más jóven en jugar por la selección peruana. - créditos: iTEA Sport

Valencia dejó en claro que su intención no era reclamar por la ausencia de algunos jugadores de Melgar, - como puede ser los casos de Kenji Cabrera-, sino la de evidenciar una falta de coherencia en la lista entregada por el ‘Nono’:

“No lo digo por los jugadores de Melgar, sino los jugadores en general. Ahí me parece que no ha habido una concordancia con lo que se tiene para definir una convocatoria”, expresó.

Finalmente, Valencia dejó en claro el sumo respeto que guarda por Jorge Fossati, pero se mantuvo en su postura que hubo elementos con mayor mérito que Maxloren Castro para integrar a la selección en esta fecha FIFA:

“Respeto mucho al profesor Fossati, por algo está en la selección y espero que le vaya de la mejor manera en esta fecha doble, pero creo que han habido jugadores que han merecido un poco más la convocatoria”, sentenció.

Marco Valencia asumió como DT principal de Melgar hasta final de temporada - Crédito: Liga 1

Melgar afrontará partido pendiente

Melgar aprovechará el parón por fecha FIFA para disputar su partido pendiente contra Comerciantes Unidos por la fecha 6 del Torneo Clausura en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Recordemos que, el encuentro se postergó debido a que las condiciones climáticas impidieron el viaje del conjunto visitante, por lo que la Liga 1 decidió aplazarlo para este sábado 7 de septiembre a las 15:15 horas.

Los ‘rojinegros’ afrontan este compromiso con varias ausencias. Estas son las de Leonel Galeano; que expulsado la fecha anterior en la derrota 3-1 ante Cienciano, y la de Jean Pierre Archimbaud y Carlos Cáceda; quienes fueron convocados por Jorge Fossati. Esto no será problema para Marco Valencia, quien adelantó quiénes serán sus reemplazantes. Además, reveló que Matías Noble, refuerzo argentino que llegó hace pocas semanas, será titular por primera vez.

“Por Cáceda tapa Cabezudo, por Galeano juega Lazo y por Archimbaud juega Cabrera son los tres cambios. Alejandro Ramos jugará de lateral derecho. Acerca de Matías Noble, trataremos que juegue en la posición que viene jugando de extremo por izquierda. Tenemos la ventaja de que Jefferson Cáceres juega en varias posiciones y eso nos ayuda mucho”, expresó.