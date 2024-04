Marina Scherer, campeona de vóley con Alianza Lima, recordó sus inicios en el fútbol: “Nunca había pensado en otro deporte”

Marina Scherer se consagró campeona con Alianza Lima en la Liga Nacional de Vóley. Crédito: Prensa AL

Marina Scherer fue una de las grandes protagonistas de Alianza Lima en la temporada 2023/24 de la Liga Nacional de vóley femenino. La armadora brasileña se lució desde su posición y fue determinante para que el club ‘íntimo’ se quede con el título al término de la campaña. Sin embargo, poco se conocía que la jugadora tuvo un pasado en el fútbol.

En una entrevista en el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, Scherer rememoró sus inicios en el balompié sin pensar que el vóley llegaría a su vida. Marina jugaba junto a su gemela Simone -voleibolista de la Universidad San Martín- durante varios años, pero en el deporte de la net alta tuvieron que ser rivales.

“Fue muy curioso, porque desde pequeña me gustaba jugar al fútbol y nunca había pensado en practicar otro deporte. Pero por un cambio de ciudad en Brasil, estábamos jugando un torneo por el colegio con mi hermana, y un entrenador de vóley nos vio y nos invitó a practicar”, contó.

“El vóley no era un deporte que me gustara, pero al no haber equipo de fútbol femenino en esa época en la ciudad, mi hermana y yo incursionamos en el vóley para no quedarnos en casa y ahí todo empezó”, añadió.

Simone Scherer se emocionó hasta las lágrimas tras premio que ganó su gemela Marina tras título que ganó con Alianza Lima. (Video: Movistar Deportes)

La primera de las gemelas en llegar al Perú fue Simone Scherer, que firmó por Géminis en el 2016 y luego tuvo una experiencia en la Universidad César Vallejo para luego marcharse nuevamente al exterior. En el 2021, Marina fue oficializada como refuerzo de Alianza Lima y, al año siguiente, su hermana regresó al país para ponerse el uniforme de San Martín.

Tras ello, ambas han venido disputando el título con sus respectivos clubes y en este 2024 tuvieron la oportunidad de enfrentarse por la gloria en la gran final del campeonato. Una representando a las ‘blanquiazules’ y la otra representando a las ‘albas’.

Marina fue la que se quedó con el trofeo, pero pese a la tristeza de la derrota, Simone se sintió orgullosa por su hermana. De hecho, la jugadora de Alianza Lima también fue premiada como la mejor armadora de la temporada y su gemela -de San Martín- lloró de emoción por ese galardón.

Marina Scherer y la familia ‘blanquiazul’

El último fin de semana, Alianza Lima se impuso 3-1 sobre San Martín para levantar el trofeo después de tres años en los que disputó la final ante Regatas sin tener éxito. Las jugadoras del cuadro ‘íntimo’ rebosaron de júbilo y con justa razón. Por eso, tuvieron una celebración especial en Matute.

Marina Scherer ganó título de la Liga Nacional de vóley con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

“El momento más especial fue cuando llegamos a Matute con la copa y encontramos ahí al profe con el comando técnico y nos reunimos para celebrar en el estadio”, dijo Scherer en Radio Ovación.

Asimismo, la armadora de Alianza Lima destacó la gran unión que existe dentro del club en todas sus disciplinas. De hecho, jugadores del equipo masculino y femenino del fútbol compartieron mensajes motivadores para las jugadoras de vóley antes de la segunda final ante San Martín, que las ‘íntimas’ ganaron en tres sets corridos (3-0).

“Cuando jugamos el segundo partido con la San Martín, vimos videos de varios jugadores y dentro de ellos estaba un bonito mensaje que nos dejó Hernán Barcos. Alianza es una familia y durante todo el transcurso, recibí mensajes de jugadoras del fútbol femenino. Todos estábamos por un mismo objetivo, sea la categoría o deporte que sea”, contó.