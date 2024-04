Percy Olivares y su reacción en vivo al gol de su hijo Christopher en Universitario vs Botafogo por Copa Libertadores 2024

Universitario de Deportes perdió 3-1 por Botafogo el miércoles 24 de abril, en el duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El delantero Christopher Olivares fue el autor de único gol de los ‘cremas’ en el estadio Nilton Santos situado en Río de Janeiro.

Su papá Percy Olivares reaccionó a su anotación en vivo durante la última edición del programa de Youtube llamado ‘Agrandados’, del cual forma parte como panelista. El exfutbolista de la selección peruana vio la acción en un teléfono y destacó las condiciones de su sucesor.

“Acabo de verlo, después lo veré con más detenimiento, yo destacaría más el movimiento que el gol. El movimiento, que normalmente lo hace Christopher, lo destacaría más, entrega la pelota y se hace el espacio. Toca, va y abre. Al momento de hacer el callejón, lo hace bien”, declaró el exlateral.

Posteriormente, el ‘Zancudo’ pidió tener cuidado ante los mensajes de los hinchas ‘merengues’, solicitando el titularato de Christopher Olivares en el ataque del conjunto de Ate. Asimismo, se volvió a referir a los pocos minutos que el técnico Fabián Bustos le viene dando a su hijo.

“Uno ha jugado al fútbol, sabe como es esto, hoy estás así y mañana no sabes. Quiero aclarar que el tema de Christopher, era un grito a voces y lo evidenciaba más que Diego Dorregaray no lo estaba haciendo bien. Por ahí pasaba el tema, la falta de oportunidad para competir, no para ganarte un puesto”, acotó.

El grito de Christopher Olivares tras marcar en Universitario vs Bofatogo - Créditos: Getty Images.

No fue su debut goleador en Copa Libertadores

Christopher Olivares marcó su primer tanto con Universitario, pero no fue su estreno como artillero en la Copa Libertadores. Años atrás, específicamente en 2020, celebró con la camiseta de Sporting Cristal. Puso el 2-1 desde el punto de penal para remontarle el marcador a Barcelona de Ecuador en el Estadio Nacional de Lima.

Percy Olivares analizó la derrota de Universitario

La ‘U’ perdió su invicto de 25 partidos sin caer ante Botafogo. El club brasileño tuvo la posición del balón en la primera parte, pero no le hizo daño. En contraparte, en el completo, saltó al campo y sorprendió a su rival de turno con tres golazos. Un doblete del mediocampista Carlos Eduardo y un tanto de Luiz Henrique, con groseros errores defensivos previos.

Percy Olivares analizó la derrota ‘merengue’ por Copa Libertadores y reveló lo que le faltó para que pudiera traerse un buen resultado de Río de Janeiro. “En el primer tiempo pensé que la ‘U’ lo ganaba o lo empataba. Con un poquito más, si se animaba, lo podía ganar. No se atreven y terminan pagándola toda”.

Botafogo venció 3-1 a Universitario por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024

Su posición de Universitario en Copa Libertadores

Con este tropiezo, el conjunto de Fabián Bustos dejó de ubicarse en el primer lugar del Grupo D con 4 puntos y cayó a la tercera casilla por diferencia de goles. El líder absoluto es Junior de Barranquilla con 5 unidades, seguido de LDU Quito, el cual tiene el mismo puntaje que el club peruano. El último es Botafogo (3).

Solo dos clasificarán a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que el tercero de la serie pelear por un espacio en la actual edición de la Copa Sudamericana, ya que se enfrentará a uno de los segundos de la ‘Gran Conquista’.