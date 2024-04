Universitario vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque por la Copa Libertadores 2024

Universitario vs Botafogo: ¡Día de partido! El conjunto encabezado por Fabián Bustos visitará hoy miércoles 24 de abril al ‘fogao’ en un duelo válido por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Este vibrante enfrentamiento está programado para las 17:00 horas de Perú en el estadio Olímpico Nilton Santos, que cuenta con una cancha sintética. Un dato no menor porque los peruanos no están acostumbrados a jugar en este tipo de grass.