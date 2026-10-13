Perú

Trabajadores peruanos viven con más estrés diario, por encima del promedio de América Latina

Casi la mitad de peruanos trabaja día a día con estrés, más que en otros países de la región

Los peruanos vivirían con alto estrés diario, más que el promedio regional. - Crédito istock
Los peruanos vivirían con alto estrés diario, más que el promedio regional. - Crédito istock
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¿Los peruanos nos estresamos más? Así lo sugieren datos de Gallupm donde se revela que el 46% de trabajadores peruanos presentaron estrés diario, por encima del promedio registrado en América Latina y el Caribe.

  • En Perú, 46% de trabajadores presentaron estrés
  • A nivel América Latina y el Caribe el promedio es del 43%
  • Y a nivel global, el promedio es de 40%.

Si bien esto no sugiere que el Perú sea el país con más estrés, sí se coloca entre los que lo tienen más en sus trabajadores, lo que invita a analizar cómo mejorar esta situación.

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Bienestar en los trabajos

La salud mental se ha convertido en una conversación cada vez más presente dentro de las organizaciones. Más allá de las iniciativas específicas de bienestar, existen factores vinculados con la forma de trabajar, el liderazgo y la escucha que pueden influir en la experiencia cotidiana de los equipos.

Esta conversación cobra especial importancia por el Día Mundial de la Salud Mental. Según Gallup, el 46% de los colaboradores en Perú se ubicó en su indicador de estrés diario, por encima del 43% registrado en América Latina y el Caribe y del 40% a nivel global. La medición recoge a quienes señalaron haber experimentado mucho estrés durante gran parte del día anterior.

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Para Paola Chocano, Partner & Managing Director de Cornerstone Perú, estas cifras invitan a mirar el bienestar desde situaciones concretas del día a día. “Cuando hablamos de bienestar, solemos pensar primero en programas o beneficios. Sin embargo, tenemos que mirar qué ocurre durante la jornada y qué señales pueden estar pasando desapercibidas”, señala.

Migraña reduce productividad laboral en 85 % de los mexicanos afectados
Una persona bajo estrés se observa en Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Lo que lleva al estrés

No todas las alertas relacionadas con el bienestar aparecen de manera evidente. Algunas pueden instalarse progresivamente en la dinámica cotidiana de los equipos hasta convertirse en parte habitual de la forma de trabajar. La OMS identifica distintos riesgos psicosociales vinculados a la forma en que se organiza y se vive el trabajo.

En la práctica, algunas señales que conviene observar son:

  • Prioridades que cambian constantemente, dificultando que los equipos sepan qué atender primero
  • Responsabilidades que se superponen o funciones que no están claramente definidas
  • Poco margen para tomar decisiones, incluso en tareas que requieren autonomía
  • Momentos de alta exigencia sin suficiente acompañamiento por parte de líderes o equipos.

“Hay dinámicas que pueden normalizarse porque forman parte de la rutina. Cuando un equipo no tiene claridad sobre sus prioridades, las responsabilidades se superponen o existe poco margen de acción, conviene revisar qué está ocurriendo antes de que el desgaste se vuelva parte de la experiencia laboral”, explica Chocano.

El estrés laboral afecta al 80% de los trabajadores y más de un tercio lo percibe como extremo, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desafíos

También existe un desafío para quienes conducen equipos. Los cambios organizacionales, nuevas formas de trabajo y la incorporación tecnologías como la inteligencia artificial, requieren líderes capaces de escuchar y acompañar, sin asumir funciones que corresponden a especialistas en salud mental.

El Talent Insights 2026 de Cornerstone identifica una brecha en algunas capacidades: tanto en gestión del cambio como en inteligencia emocional, solo el 9% de los consultados considera que sus equipos están completamente preparados, mientras que la mayoría se encuentra en niveles intermedios de preparación.

“Un líder no tiene que diagnosticar ni tener todas las respuestas. Sí necesita saber escuchar, reconocer cuándo un comportamiento cambia en su equipo y conocer qué mecanismos de apoyo ofrece la organización. Darles esas herramientas también permite cuidar al colaborador como al propio líder”, sostiene Chocano.

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