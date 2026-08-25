Perú
Agregar Infobae enGoogle

Gana Diario: resultados del 24 de agosto del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo dados a conocer por La Tinka.

Fecha del sorteo: lunes 24 de agosto de 2026

Número del sorteo: 4683

Resultados: 16,26,04,30,24

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

PUBLICIDAD

Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registró un sismo de magnitud 4 en Choco

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Se registró un sismo de magnitud 4 en Choco

Fenómeno El Niño EN VIVO: últimas noticias, alertas climáticas y trabajos de prevención en Perú

Conoce los últimos informes técnicos de Indeci y Senamhi, el estado del mar en el litoral y las recomendaciones clave para proteger tu vivienda frente a emergencias

Fenómeno El Niño EN VIVO: últimas noticias, alertas climáticas y trabajos de prevención en Perú

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera planificaron su matrimonio en solo tres semanas: todos los detalles de la boda que se realizó en su casa

La pareja selló su unión civil en la vivienda que compraron juntos, con 75 asistentes entre familiares, amigos y colegas del medio, en una celebración íntima organizada antes de que el comediante arranque su temporada de viajes

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera planificaron su matrimonio en solo tres semanas: todos los detalles de la boda que se realizó en su casa

Gisela Valcárcel acepta la invitación de María Pía Copello y fija fecha para su debut en 'Sin más que decir'

La figura de la televisión peruana anunció en Instagram que conversará en el espacio digital el próximo 28 de agosto, en una aparición que ya encendió la expectativa de los seguidores del elenco

Gisela Valcárcel acepta la invitación de María Pía Copello y fija fecha para su debut en 'Sin más que decir'

Empresario colombiano es rescatado tras secuestro en El Agustino: sus captores exigían S/100 mil a su pareja por liberarlo

Los agentes localizaron al empresario en un inmueble y detuvieron a siete presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Mal’

Empresario colombiano es rescatado tras secuestro en El Agustino: sus captores exigían S/100 mil a su pareja por liberarlo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia derogatoria de la ley de puntos además de reducción al 10% de algunas multas reclamadas por los transportistas

Keiko Fujimori anuncia derogatoria de la ley de puntos además de reducción al 10% de algunas multas reclamadas por los transportistas

Ministro de Cultura acusa al Lugar de la Memoria de ser “un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos”

Katherine Ampuero defiende la reelección de alcaldes aunque admite que la candidatura de López Aliaga le resulta "muy incómoda"

Presidenta Keiko Fujimori anuncia la presentación del pedido de facultades ante el Congreso

César Tito Rojas y sus vínculos con investigado por corrupción: las imágenes que ponen bajo la lupa al vicepresidente de Educación

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera planificaron su matrimonio en solo tres semanas: todos los detalles de la boda que se realizó en su casa

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera planificaron su matrimonio en solo tres semanas: todos los detalles de la boda que se realizó en su casa

Gisela Valcárcel acepta la invitación de María Pía Copello y fija fecha para su debut en 'Sin más que decir'

Curwen desafía a Magaly Medina tras anunciar que seguirá su caso con un nuevo reportaje: “¿No se suponía que yo no daba rating?”

Curwen cierra el capítulo de Carla Campos-Salazar y Alonso Grimaldo sin responderles: “Nunca voy a hablar mal de ella”

Maju Mantilla fue captada premiando a Gustavo Salcedo y las imágenes reavivan las preguntas sobre su situación sentimental

DEPORTES

La dura reflexión de Julio César Uribe tras la derrota de Sporting Cristal en Sullana: “La amargura se resuelve con triunfos”

La dura reflexión de Julio César Uribe tras la derrota de Sporting Cristal en Sullana: “La amargura se resuelve con triunfos”

Óscar Fernández fijó los lineamientos de su nueva gestión en el IPD, priorizando la organización de los Juegos Panamericanos 2027

Tadashi Aoki, de Liga 1 a Copa Perú: canterano de Sporting Cristal jugará en Domingo Dianderas de Jorge Luna

Pablo Sabbag refuerza su amor por Alianza Lima componiéndole una canción: “Es un regalito para la gente que quedó en mi corazón”

El eco de la goleada de Sport Boys sobre Cienciano en la prensa de Brasil: “Otro equipo peruano se burla de Botafogo”