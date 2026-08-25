Gana Diario: resultados del 24 de agosto del último sorteo

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)

Guardar

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo dados a conocer por La Tinka.

Fecha del sorteo: lunes 24 de agosto de 2026

Número del sorteo: 4683

Resultados: 16,26,04,30,24

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

PUBLICIDAD

Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.