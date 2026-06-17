Amanda Miguel llega por primera vez a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber

La icónica cantante Amanda Miguel posa sonriente luciendo su característica melena rizada y joyería de perlas, anticipando su primera y muy esperada presentación en Lima.

Amanda Miguel prepara su primera presentación en la capital peruana con el espectáculo internacional “Él me mintió World Tour”, programado para el sábado 21 de noviembre en el Parque de la Exposición. La reconocida cantante argentino-mexicana, célebre por su voz potente y una trayectoria de más de cuatro décadas, ofrecerá un concierto que reúne sus éxitos más emblemáticos y una producción de alto nivel para el público limeño.

Este evento representa una oportunidad única para los seguidores de la balada romántica y la música latina en Perú, que por primera vez podrán escuchar en directo clásicos como “Él me mintió” y “Así no te amará jamás”.

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La gira internacional de Amanda Miguel ha visitado múltiples ciudades de México, Colombia y Argentina, además de escenarios en Estados Unidos y Centroamérica. La expectativa en Lima es alta y se anticipa una noche que mezcla nostalgia y novedades musicales, con banda completa y arreglos orquestales.

La icónica cantante Amanda Miguel posa para la promoción de su "Él Me Mintió | World Tour", que marca su primera llegada a Lima para deleite de sus fans peruanos.

El repertorio para este concierto abarcará los grandes éxitos de la artista junto a temas de sus grabaciones más recientes. El escenario del Parque de la Exposición recibirá a una intérprete que ha influido en varias generaciones y mantiene una base de seguidores fieles desde finales de la década de 1970.

Precios de entradas y zonas

La venta de entradas para el concierto de Amanda Miguel está habilitada a través de Teleticket. Los precios varían según la zona elegida dentro del recinto y existen descuentos por preventa hasta el 30 de junio, aplicables con cualquier medio de pago.

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Precios en preventa:

Ámame una vez más – preventa: S/ 255.00

Así no te amará jamás preventa: S/ 493.00

Así no te amará jamás – CONADIS: S/ 493.00

El me mintió – preventa: S/ 340.00

Precios full:

Ámame una vez más: S/ 315.00

Así no te amará jamás: S/ 609.00

El me mintió: S/ 420.00

Las entradas pueden adquirirse y consultarse en: Teleticket – Amanda Miguel, Él me mintió World Tour 2026.

Este mapa referencial detalla las zonas, precios de las entradas y la capacidad para el esperado concierto de Amanda Miguel en Lima.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

Para asegurar un lugar en el concierto de Amanda Miguel, los usuarios pueden seguir este procedimiento en la plataforma oficial:

Acceder al sitio web www.teleticket.com.pe. Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado. Confirmar el registro a través del enlace recibido, lo que habilita la posibilidad de adquirir tickets. Buscar el evento de Amanda Miguel utilizando el buscador o seleccionando el banner correspondiente. Ingresar a la cola virtual, que asigna turnos por orden de llegada. Es importante no recargar la página para no perder la posición. Al llegar el turno, elegir la zona y el precio preferido, hacer clic en “reservar asiento” y proceder con la compra. Completar el pago, utilizando el descuento de preventa si está vigente. Al finalizar, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en el apartado “Mis E-Tickets” dentro de la cuenta de Teleticket.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

El debut de Amanda Miguel en Lima se posiciona como uno de los espectáculos más esperados de la temporada, reuniendo a seguidores de todas las edades en una cita especial con la música romántica y latina.