Perú

¿Saldrás este San Valentín? Esta es la hora en que es más probable que te roben el celular

Este 14 de febrero, Osiptel calcula que los robos de celulares subirían en un 5,9%, por la concurrencia de gente en las calles

Osiptel da recomendaciones en pleno San Valentín. Cuidad tu celular. - Crédito Freepik

¿Sabías que en el Día de San Valentín, los reportes de robos de celulares aumentan? En los últimos tres años estos se incrementaron hasta en un 5,9 %, respecto de su promedio mensual.

“En este contexto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones recomienda a los usuarios, que celebrarán esta fecha especial, tomar medidas preventivas de seguridad adicionales para proteger su información personal”, acota el Osiptel.

Así, según la información enviada por las empresas operadoras al organismo, la hora en la que se reportaron más robos fue a las 10:00 a. m., entre los años 2023 y 2025. Pero, en lo que respecta en las noche, también alrededor de las 8:00 p. m. es una hora de más robos.

Sector retail espera que el consumidor pague el 'full price' y no ofrecerán tantos descuentos. - Crédito Andina/Eddy Ramos

Robos de celulares en 14 de febrero

Según la información enviada por las empresas operadoras, en 2023, en pleno Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, se reportaron 5.368 celulares robados, lo que representó una diferencia porcentual de 5,8 % respecto al promedio mensual alcanzado en febrero (5.075) de ese año.

Además, un año más tarde, el mismo 14 de febrero de 2024 se reportaron 4.975 robos, lo que significó un incremento de 5,9 % frente al promedio mensual (4.700). Mientras, en 2025, el número de robos reportados el Día de los Enamorados alcanzó la cifra de 4.175, un 4.5 % más que el promedio mensual (3.997).

Asimismo, entre los años 2023 y 2025, las horas con mayor incidencia de reportes de sustracción de celulares se concentraron alrededor de las 10 a. m. y de las 8 p. m. Por ello, el organismo regulador alerta a los usuarios a ser especialmente cautelosos no solo en San Valentín, sino también en otras fechas festivas, cuando la concentración de actividades sociales incrementa el riesgo de robo.

Así se moverá el delivery en San Valentín. Atento a las categorías que tendrán más demanda. - Crédito Plaza Vea

Las recomendaciones

Por eso, ante esta situación, la primera medida de seguridad, para proteger la información personal, es activar el código PIN de la tarjeta SIM (chip) del celular a fin de que no sea usado en otro dispositivo y accedan a información personal. Para ello, los usuarios deben ingresar a configuración o ajustes desde el celular y buscar la opción “bloqueo de tarjeta de tarjeta SIM” o “pin de la SIM”.

Posteriormente, los usuarios deben digitar el pin de cuatro dígitos, según la empresa operadora. Para Movistar es 1234; Entel, 1234; Claro, 1111, y Bitel, 0000. Una vez realizado este paso, deben seleccionar “cambiar el pin de la tarjeta SIM” e ingresar un nuevo código personal de 4 dígitos. Cuando alguien quiera usar la información de la tarjeta SIM de un usuario, deberá conocer dicho código.

Asimismo, como segunda acción preventiva, Osiptel se recomienda desactivar el acceso al puerto USB para evitar que los ciberdelincuentes manipulen el software del celular o puedan acceder a la información del contenido del mismo. Para la depuración USB en Android, deben ir a “ajustes”, “opciones de desarrollador” y “desactiva: depuración por USB”.

Planifica tus compras de San Valentín. Pero sal con cuidado. - Crédito AP Foto/Andres Kudacki, Archivo

“La tercera medida es guardar la clave de la cuenta vinculada al sistema operativo (Google para Android y iCloud para iPhone) en un lugar seguro, nunca en el teléfono, Ante un posible robo del equipo móvil, se puede ingresar, rastrear, insertar un mensaje, borrar el contenido o bloquear el dispositivo, mediante aplicativos o web de los sistemas operativos", agrega el organismo.

Añadido a estos, como acciones preventivas, también figuran crear contraseñas seguras en bancos y aplicaciones con combinaciones de letras, números y símbolos, así como copias de seguridad regulares, y guardar el código IMEI del equipo. Este código de 15 dígitos se puede ubicar en la parte posterior del celular o en la bandeja de soporte del SIM card o marcando *#06# desde el celular.

Además, pueden registrar una cuenta para localizar y bloquear el celular de manera remota y activar un segundo factor de autenticación para el desbloqueo del celular (código adicional, huella dactilar, entre otros). En esa línea, si el dispositivo lo permite, se sugiere habilitar la solicitud de contraseña para apagar el equipo.

Sporting Cristal, César Vallejo y

Reniec instala agentes para sacar

Madre de Hugo García celebra

San Martín vs Atenea EN

Minsa elimina obligatoriedad de intensivistas
