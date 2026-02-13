Laura Spoya se someterá a una cirugía por lesión en la columna tras accidente, según Rodrigo González

La exmiss Perú continúa bajo observación médica, recibiendo tratamiento por traumatismos múltiples, en medio de la incertidumbre y el apoyo masivo de sus seguidores y seres queridos tras el fuerte accidente (Willax / Amor y Fuego)

Pasará por el quirófano. Tras sufrir un violento accidente vehicular esta madrugada, la conductora y exMiss Perú, Laura Spoya será sometida a una operación, por daños en la columna. Así lo dio a conocer Rodrigo González, en su programa ‘Amor y Fuego’.

“Paréntesis. Me dice información cercana…”, comenzó diciendo. Ante la insistencia de su compañera en set, Gigi Mitre, González añadió: “Fuente cercana… que la van a aceptar pasar por una cirugía porque tiene una lesión en la columna, Laura Spoya. Cierro paréntesis”.

La revelación generó sorpresa en el estudio, mientras la conductora reaccionaba visiblemente impactada.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, la intervención quirúrgica estaría relacionada con las lesiones que la modelo sufrió tras el accidente vehicular ocurrido en Surco esta madrugada. Aunque no se brindaron mayores detalles médicos, la mención a una lesión en la columna encendió la preocupación sobre su estado de salud.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial adicional por parte de la familia, pero la información difundida en televisión apunta a que la conductora deberá afrontar una operación como parte de su proceso de recuperación.

¿Qué pasó con Laura Spoya?

Rodrigo González reveló en vivo que Laura Spoya deberá someterse a una cirugía por una lesión en la columna tras el accidente que sufrió en Surco. (Willax / Amor y Fuego)

Laura Spoya, conductora y exmiss Perú, fue hospitalizada tras protagonizar un violento accidente de tránsito en el distrito limeño de Surco esta madrugada. El siniestro se produjo cerca de las 3:30 a.m. cuando la camioneta negra que manejaba se desvió de su carril y se estrelló contra un muro de concreto en la avenida El Polo, en la cuadra 10, cerca de la intersección con la avenida La Encalada.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo cruzó hacia el carril contrario y terminó con la parte frontal completamente destruida. La rápida activación de las bolsas de aire contribuyó a que la presentadora sobreviviera al impacto, minimizando consecuencias más graves.

Tras recibir asistencia inicial en el lugar, Spoya fue trasladada de urgencia a una clínica local, donde ingresó bajo observación médica. Los reportes preliminares señalaron que presentaba traumatismos múltiples y que su estado era reservado durante las primeras horas de atención.

Su familia compartió un comunicado para calmar a sus seguidores, explicando que se le estaban realizando exámenes detallados para evaluar su condición y que agradecían las muestras de afecto recibidas desde distintos sectores del público. El mensaje enfatizó que cualquier actualización solo se comunicaría por canales oficiales para respetar la privacidad de la conductora.

Dosaje negativo

El parte policial confirmó que el dosaje etílico de Laura Spoya arrojó 0.20 g/l, nivel por debajo del límite legal, descartando ebriedad. (Panamericana TV / Préndete)

El accidente ocurrió horas después de que Spoya fuera fotografiada en una reunión social junto a Mario Irivarren, su compañero de conducción en el programa “La Manada”. En la imagen compartida en redes sociales, ambos aparecían celebrando con bebidas alcohólicas, lo que generó especulaciones sobre la presencia de alcohol antes del incidente.

No obstante, el parte policial aclaró que el dosaje etílico arrojó un resultado negativo para consumo ilegal, registrando 0.20 g/l en la sangre, por debajo del límite legal que implicaría una investigación por conducción bajo efecto de alcohol.

Fuentes policiales detallaron también que la camioneta no era propiedad de Spoya, sino un vehículo que le fue proporcionado temporalmente como parte de un acuerdo por su rol como embajadora de una marca.

Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para esclarecer la causa exacta del siniestro, aunque la principal hipótesis apunta a fatiga o cansancio acumulado de la conductora como factor determinante. Según consta en el informe oficial, Spoya explicó que se quedó dormida al volante debido al cansancio por sus compromisos laborales, lo que provocó el despiste hacia la pared.

La camioneta involucrada en el choque fue declarada pérdida total por los daños sufridos. Las investigaciones tratan de descartar fallas mecánicas o elementos externos que puedan haber influido en el accidente. En tanto, la atención médica se concentra en descartar lesiones internas y brindar el tratamiento adecuado a la presentadora.

Compañeros preocupados

Integrantes de “La Manada” expresaron su preocupación en vivo y admitieron estar en shock tras conocer el accidente de Laura Spoya. (YouTube / La Manada)

La noticia ha generado un amplio impacto en el ámbito del entretenimiento y entre los seguidores del programa “La Manada”. Sus colegas se han expresado públicamente ante la situación. Durante una transmisión del espacio digital, Irivarren habló con dificultad sobre el accidente y reconoció el impacto emocional que ha tenido en el equipo tras enterarse de lo sucedido. Además, el productor Abneer Robles alertó sobre la complejidad del panorama clínico y pidió prudencia ante especulaciones.

Otro de sus compañeros, Gerardo Pe, también expresó su preocupación y afirmó que lo más importante era que Spoya se encontraba fuera de peligro y consciente, aunque bajo atención médica. Estas reacciones públicas reflejan la conmoción que ha generado el accidente tanto en el entorno profesional de la conductora como en el público en general.

La familia de Spoya reiteró su pedido de respeto por la privacidad en este proceso de recuperación. En medio de la atención mediática, su exesposo, Brian Rullan, anunció que regresaría urgentemente al país para acompañarla. A través de sus redes sociales, pidió a la comunidad enviar “buena vibra” y oraciones para su pronta mejoría, destacando el apoyo emocional que ha recibido la conductora desde que se conoció la noticia.

Mientras tanto, las autoridades siguen con la investigación para entender cada detalle del siniestro y validar la teoría principal sobre el cansancio al volante.