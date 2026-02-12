Perú

Candidato al parlamento por Renovación Popular acude al cementerio para “pedirle su voto” a un muerto: “ustedes también votan”

La publicación del candidato a diputado por La Libertad desde un cementerio llevó a que usuarios y simpatizantes reavivaran la teoría sobre la supuesta participación de personas fallecidas en los resultados de comicios anteriores

El candidato a diputado por La Libertad de Renovación Popular, Alan Pino, difundió un video en el que aparece en un cementerio solicitando el voto de una persona fallecida. Fuente: TikTok/ @alan.pino.r3

El candidato a diputado por La Libertad de Renovación Popular, Alan Pino, generó controversia tras difundir un video en TikTok donde aparece en un cementerio pidiendo el voto de una persona fallecida. En la grabación, Pino se presenta ante la tumba de una ciudadana identificada como María, menciona que postula con el número tres por La Libertad y afirma: “ustedes también votan”, en alusión a la creencia de que, en elecciones pasadas, personas muertas habrían sido incluidas en el padrón electoral.

Durante el video, el candidato menciona la fecha de los próximos comicios y pide que “no se olviden de nosotros”, insinuando que el voto de los fallecidos podría influir en el resultado. Vincula este mensaje con una perspectiva según la cual, en las elecciones generales de 2021, Renovación Popular —con Rafael López Aliaga como candidato presidencial— no avanzó a la segunda vuelta porque la fórmula de Perú Libre, encabezada por Pedro Castillo y Dina Boluarte, habría sido favorecida por supuestos votos fantasmas.

La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron la teoría del “voto fantasma”, mientras que otros consideraron innecesario recurrir a ese tipo de mensajes.

El candidato a diputado por La Libertad de Renovación Popular, Alan Pino, difundió un video en el que aparece en un cementerio solicitando el voto de un muerto. (Composición: Infobae Perú)

ONPE descartó que personas fallecidas hayan votado en 2021

El rumor sobre el supuesto voto de fallecidos en las elecciones generales de 2021 comenzó en el debate local y fue desmentido en junio por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El jefe del organismo, Piero Corvetto, aseguró que “en el Perú los muertos no votan” y explicó que el padrón se cierra un año antes de los comicios, por lo que quienes fallecen después de esa fecha no pueden participar. Además, el proceso exige la verificación presencial con DNI físico y controles adicionales de los miembros de mesa y personeros.

Meses más tarde, la versión fue retomada por dirigentes políticos en España, como el diputado Víctor González Coello de Portugal, quien declaró en el Congreso español que “más de 40 mil muertos votaron” en el Perú. La ONPE respondió calificando esa información como “noticias falsas” y reafirmó que no existen pruebas ni denuncias de suplantación de identidad de fallecidos. El Reniec también aclaró que si algún fallecido figura en el padrón es por el desfase natural del cierre, no por fraude.

La ONPE aclaró el funcionamiento de la franja electoral en las Elecciones 2026 y precisó que la selección de medios y el uso del presupuesto corresponde a los partidos, en medio de la polémica por asignaciones a Nativa Televisión. (Foto: ONPE)

Ante la propagación internacional del rumor, el embajador de Perú en España, Claudio de la Puente Ribeyro, envió una carta oficial a autoridades españolas para recordar que organismos como la Unión Europea y la OEA reconocieron la legitimidad y transparencia del proceso electoral peruano, desmintiendo de manera institucional la narrativa del “voto fantasma”.

Reniec informa a ONPE sobre fallecidos en padrón de las elecciones 2026

De cara a las elecciones generales de 2026, el Reniec y la ONPE fortalecieron los mecanismos para depurar el padrón electoral. El Reniec entregó a la ONPE una relación de 16.348 ciudadanos fallecidos cuyos registros de defunción se procesaron hasta el 15 de enero, dentro de un universo de 27′325.432 votantes habilitados. Esta actualización permite depurar la base de datos y eliminar cualquier riesgo de desinformación sobre la supuesta participación de muertos en los comicios.

La ONPE oficializa los diseños finales de la cédula de sufragio que se empleará en las Elecciones Generales 2026, incluyendo detalles de formato, seguridad y organización para garantizar un proceso electoral transparente. Foto: Agencia Andina

El proceso de actualización es continuo y coordinado entre ambas entidades. Cruzar datos garantiza que los fallecidos sean excluidos de la selección de miembros de mesa y de la elaboración de materiales electorales. Inscribir una defunción en el Reniec es gratuito y requiere la presentación del certificado médico y el DNI del declarante, asegurando que los datos oficiales se mantengan actualizados.

La ONPE realizará al menos tres actualizaciones adicionales antes del 12 de abril, fecha del proceso electoral, para incorporar nuevas defunciones y ciudadanos que alcancen la mayoría de edad. El 23 de enero, la ONPE ejecutó una selección preliminar de 25 ciudadanos por cada una de las 92.766 mesas de sufragio, paso destinado a garantizar la transparencia y correcta instalación de las urnas.

Los criterios de selección de miembros de mesa excluyen a fallecidos, personas con impedimentos legales, autoridades políticas y funcionarios electorales. Así, las autoridades buscan asegurar que el padrón refleje con precisión la realidad demográfica del país y evitar cualquier irregularidad el día de la votación.

