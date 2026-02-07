Perú

Intentan replantar árbol pero dejan sin agua y con la calle bloqueada a vecinos de Jesús María

El operativo rompió la tubería de un domicilio y el ejemplar quedó abandonado en plena pista, impidiendo el paso vehicular

Vecinos de Jesús María denuncian los estragos causados por la reubicación fallida de un árbol. El incidente no solo ha interrumpido el paso vehicular, sino que también ha dejado sin agua a los residentes. | Video: Canal N / Mañana Al Día

Lo que debía ser una jornada de reubicación ambiental terminó en un desastre de ingeniería urbana en la cuadra 8 de la avenida Arnaldo Márquez, en el distrito de Jesús María. Desde las 11 de la noche del jueves 5 de febrero, los vecinos de la zona enfrentan serias complicaciones para salir de sus hogares y gozar de sus servicios básicos.

El motivo, difícil de creer para los residentes, fue un cedro de enormes dimensiones que yase atravesado en la pista y ha bloqueado totalmente el tránsito de la cuadra. Una familiar permanece ahora sin servicio de agua potable tras la rotura de una tubería durante las maniobras.

El operativo, según información de los afectados, fue gestionado por una empresa constructora que solicitó trasladar el árbol desde el jirón Huáscar hasta este punto, contando con la aprobación de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, la falta de cálculo sobre la profundidad de las raíces y el tamaño del jardín receptor habría provacado el colapso del sistema hídrico.

Intento fallido de replantar un
Intento fallido de replantar un cedro en Jesús María deja a vecinos sin agua y con la calle bloqueada. Foto: Canal N

“Forzaron el árbol hasta que rompieron todo”

Rita Cajas, la vecina afectada por el corte, denunció en Canal N que advirtieron a los operarios y a los fiscalizadores municipales sobre la inviabilidad del proyecto antes de que ocurriera el daño. “Vimos lo grande que es el árbol y les advertimos, pero ellos siguieron haciendo el trabajo. Cuando vieron que no podía encajar, lo forzaron y rompieron la tubería”, relató.

La situación es crítica para la familia, quienes llevan más de ocho horas sin una gota de agua. Ellos se encuentran preocupados debido a que en la vivienda reside un paciente de alto riesgo que requiere condiciones de higiene estrictas.

Pese a la rotura, la vecina asegura que las autoridades pretenden insistir en colocar el árbol en el mismo agujero, lo cual, según advierte, volvería a causar el mismo problema debido a que “la base es mucho más grande que el espacio del jardín”.

Responsabilizan a la Municipalidad de Lima

El gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María, Gustavo Ortiz, informa sobre la rotura de una tubería durante el traslado de un árbol. Según explica, la empresa responsable del trabajo ya se encuentra realizando las reparaciones correspondientes. | Video: América Noticias / Primera Edición

Ante el caos generado, el gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María, Gustavo Ortiz, señaló en declaraciones recogidas por América Noticias que el operativo fue ejecutado bajo la supervisión y autorización técnica de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Según el funcionario, el traslado del cedro se realizó tras un pedido formal de una empresa inmobiliaria, el cual fue validado por un informe técnico de la comuna de la capital.

Ortiz explicó que la MML envió un oficio para comunicar el retiro y posterior replantado del árbol en la avenida. “Durante el traslado, que han sido con todas las garantías de seguridad del caso, de acuerdo a lo que ellos solicitaron y el tiempo indicado, han realizado los trabajos”, precisó. Sin embargo, admitió que un día antes durante las labores removimiento “no han tenido la medida correspondiente, entonces al momento de excavar es que han roto esta tubería que es domiciliaria”, declaró el gerente a la prensa.

El gerente de fiscalización aseguró que la empresa constructora ya se encuentra en la zona para realizar las reparaciones. “La empresa está haciéndose cargo para hacer primero la reparación y posteriormente van a continuar con la colocación de este elemento arbóreo”, finalizó el funcionario de Jesús María.

