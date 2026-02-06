Joven estuvo desaparecido más de 30 días y su familia lo encontró en la morgue: estaba identificado como NN desde enero

Tras más de un mes de intensa búsqueda, la familia del ingeniero Michel Asto Delgado encontró su cuerpo en la Morgue Central de Lima. Desaparecido el 29 de diciembre, su cuerpo fue hallado el 4 de enero pero ingresó como no identificado, causando indignación y profundo dolor en sus seres queridos. Fuente: YouTube / Latina Noticias

La búsqueda incansable de una madre terminó en tragedia tras más de 30 días de incertidumbre: Michel Asto Delgado, ingeniero de 34 años, fue hallado sin vida en la Morgue Central de Lima, donde permanecía registrado como NN desde el 4 de enero. La familia, que recorrió hospitales, comisarías y organismos estatales, enfrentó semanas de angustia hasta recibir la confirmación oficial.

El hallazgo puso fin a una espera tortuosa, pero abrió nuevas interrogantes sobre los vacíos en los protocolos de identificación y la falta de respuesta institucional.

Durante más de un mes, los familiares de Michel Asto Delgado se movilizaron por diversos distritos de Lima, apoyados en imágenes de cámaras de seguridad y registros bancarios, con la esperanza de encontrarlo con vida. El ingeniero había sido visto por última vez el 29 de diciembre, tras retirarse de su trabajo en Surquillo; poco después, una cámara lo captó cerca de una botica en Independencia, en su trayecto habitual hacia el Metropolitano.

Ocho días de búsqueda, la familia de Michel Asto Delgado reclama respuestas | América Noticias

Al día siguiente, el 30 de diciembre, se detectaron transacciones sospechosas en sus tarjetas: una compra en línea por 1.500 soles y otra por 2.300 soles, ambas con su tarjeta del Banco de Crédito del Perú. Estos movimientos motivaron una investigación policial y la colaboración de la empresa de comercio electrónico Falabella, aunque la familia denunció la falta de celeridad y cooperación en la entrega de información clave.

El llamado que confirmó la peor noticia para la familia Asto

El cuerpo de Michel Asto Delgado fue hallado por la Policía Nacional del Perú el 4 de enero, solo días después de su desaparición, en una habitación de Los Olivos. Sin embargo, la falta de identificación inicial —ingresó como NN y con datos incompletos sobre su nacionalidad— prolongó la agonía de sus familiares, que desconocían su paradero. La confirmación de la identidad, ocurrida semanas después, generó indignación y frustración en la familia, que no solo debió enfrentar la pérdida, sino la demora en acceder a la verdad.

La madre del ingeniero, visiblemente afectada, insistió ante Latina Noticias en la necesidad de que se esclarezcan las circunstancias del crimen: “Después de más de un mes, recién lo han encontrado”. La familia exige justicia y transparencia, mientras el Ministerio Público y la Fiscalía prosiguen con las diligencias para determinar la causa exacta de la muerte.

Michel Asto Delgado, un joven ingeniero de 34 años, desapareció el pasado 29 de diciembre. Su familia lo busca desesperadamente y denuncia lentitud en las investigaciones, a pesar de pistas clave como la última ubicación de su celular y extraños movimientos bancarios realizados tras su desaparición. América TV

La madre de Michel relató a Latina Noticias y América Televisión el momento en que recibió el llamado que nunca quiso escuchar: “Recién ayer me llamó la Morgue, Registros Públicos, diciendo que mi hijo... Me acerqué y me tomaron todos los datos, me han dicho que mi hijo está acá, que ya me entregan el cuerpo. Y del día 4 creo que es acá. Yo quisiera que se haga justicia porque a mi hijo lo han matado. Lo encontraron en una casa por Los Olivos, no sé por dónde, pero yo quisiera que hagan justicia”.

Entre sollozos, la mujer recordó que su hijo era “un joven ejemplar, tranquilo, que deja dos criaturas huérfanas”. El dolor de la familia se vio agravado por el hecho de que el cuerpo permaneció durante más de un mes en la morgue, mientras ellos lo buscaban desesperadamente por hospitales y dependencias policiales.

La familia denunció demoras en la investigación del caso

Desde el primer día de ausencia, la familia activó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú, aportando información sobre la última ubicación del teléfono móvil, registrada en el óvalo Huandoy de Los Olivos. No obstante, la geolocalización resultó poco precisa y, según la esposa de Michel, los operativos nocturnos junto a la comisaría de Payet no arrojaron resultados concluyentes.

La angustia de una familia en Independencia que busca sin descanso al ingeniero Michel Asto Delgado. Desapareció tras su jornada laboral y ahora, la única pista son una serie de transacciones sospechosas en sus cuentas. Su esposa pide a las autoridades y a los bancos que actúen para encontrarlo. Fuente: Buenos Días Perú

La Dirección de Investigación Criminal y la División de Personas Desaparecidas continuaron revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones, mientras la familia presionaba por mayor agilidad en las pesquisas.

La investigación incluyó la revisión de los movimientos bancarios del ingeniero, pero la familia denunció trabas burocráticas y lentitud para acceder a la información del Banco de Crédito del Perú y de la empresa Falabella, a pesar de la urgencia por identificar a quiénes se habían entregado los bienes adquiridos con las tarjetas del desaparecido.

El Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte dispuso diligencias urgentes, pero la falta de canales efectivos de comunicación y coordinación institucional dificultó el proceso.

Ingeniero no aparece desde hace una semana en Independencia; familiares identifican retiros bancarios| Latina Noticias

La desaparición y muerte de Michel Asto Delgado evidencian las deficiencias del sistema para la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación oportuna en las morgues del país. La familia aguarda ahora que la justicia esclarezca los hechos y sancione a los responsables, mientras permanece el dolor por la pérdida y la indignación ante el largo silencio administrativo.