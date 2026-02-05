Perú

El fatídico final de Payasito: una pelea callejera terminó con un corte en el cuello que le causó la muerte a una cuadra de su casa

Luego de salir de una licorería, el chofer fue interceptado cerca de la medianoche y atacado con un arma blanca que le provocó un corte mortal en el cuello. Testigos aseguran que, días antes, la víctima había recibido amenazas de un hombre apodado Chanchón

Óscar David Curi Morales, un chofer de 40 años conocido en su barrio de Los Olivos como 'Payasito', fue brutalmente asesinado. Tras ser herido en el cuello, intentó buscar ayuda, pero se desplomó y murió a solo una cuadra de su casa. Fuente: Latina Noticias

Un corte profundo en el cuello terminó con la vida de Óscar David Curi Morales, conocido como Payasito, durante una madrugada marcada por la violencia en el distrito de Los Olivos, Lima. El conductor de transporte público fue atacado en las inmediaciones de la avenida Central y, pese a intentar buscar ayuda, murió desangrado a pocos metros de su vivienda. El crimen ocurrió en una zona sumida en la oscuridad debido a un corte de energía eléctrica, situación que favoreció la huida del agresor y dificultó la intervención de los vecinos.

Según testigos, Curi Morales fue interceptado alrededor de la medianoche tras salir de una licorería. En ese punto, recibió el ataque mortal con arma blanca que le causó heridas fatales en el cuello. Gravemente herido, alcanzó a desplazarse hasta la avenida Betancourt, donde se desplomó en la berma, sin que nadie pudiera socorrerlo a tiempo y sin que las cámaras de seguridad registraran la agresión por falta de electricidad.

La Policía llegó al escenario del crimen e inició las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el responsable, mientras la familia y la comunidad exigen respuestas. La brutalidad y el contexto de vulnerabilidad en el que ocurrió este asesinato han aumentado la sensación de inseguridad y desprotección entre los residentes de Los Olivos.

Oficiales de la Policía Nacional del Perú y de Criminalística acordonaron un área verde para una investigación, mientras curiosos observan detrás de la cinta de seguridad (Foto: Ministerio Público)

Vecinos conmocionados por el crimen de Payasito

Óscar David Curi Morales tenía 40 años, era padre de un adolescente y trabajaba como conductor de transporte público. Su apodo, Payasito, surgió tanto de su carácter afable como de su particular vestimenta, que lo hacía una figura reconocida en su barrio. Además de su trabajo en el transporte público, participaba en eventos infantiles y actividades comunitarias, lo que fortaleció su vínculo con los vecinos.

La noticia de su asesinato causó conmoción y tristeza en la zona. Los residentes lo recuerdan como un hombre cordial y cercano. Una vecina relató: “Trabajaba como payasito mucho tiempo. Uno lo reconocía por sus zapatitos y su vestimenta. Creo que tenía su hijito de quince años”. El aprecio de la comunidad por Payasito refleja el dolor que ha dejado su trágica partida.

Agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de investigación forense trabajan en la escena del crimen donde fue asesinado Óscar David Curi Morales, conocido como "Payasito", en Los Olivos, Lima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos vecinos mencionaron que, días antes, la víctima habría recibido amenazas de un individuo apodado Chanchón, aunque la familia asegura desconocer conflictos previos. El entorno exige mayor patrullaje y mejor iluminación, convencidos de que la inseguridad y la falta de servicios contribuyeron a la fatalidad de este episodio.

Delincuentes aprovecharon el corte de luz para atacar a Payasito

El corte de energía eléctrica que afectaba la zona fue decisivo en el desarrollo y las consecuencias del crimen. La falta de iluminación dejó a los vecinos sin posibilidad de responder con rapidez, impidiendo que auxiliaran a la víctima y facilitando la huida del agresor sin ser identificado. Además, las cámaras de videovigilancia de la avenida Betancourt quedaron fuera de servicio, lo que privó a la investigación de imágenes cruciales.

Vecinos de Los Olivos han denunciado que los cortes de luz han sido recurrentes en la última semana, frecuentemente sin previo aviso. Una residente expresó: “Todo se ha juntado con lo que el Plus nos está cortando la luz ya varios días, sin previo aviso, sin nada, cortan. Ahorita no hay luz todavía”. Esta situación generó condiciones ideales para la comisión del crimen y complicó las primeras diligencias policiales.

Un fiscal del Ministerio Público y un agente de la Policía Nacional realizan diligencias en la escena de un incidente en una calle urbana, con la presencia de vehículos de seguridad y cinta de seguridad (Foto: Ministerio Público)

La ausencia de fluido eléctrico ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los habitantes del distrito ante hechos delictivos. La comunidad exige una revisión urgente de los sistemas eléctricos y la instalación de equipos de respaldo para las cámaras y la iluminación pública. Las autoridades han iniciado la recopilación de imágenes de cámaras privadas con energía autónoma en zonas cercanas donde el suministro no fue interrumpido.

El caso permanece bajo investigación del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos. El cuerpo de óscar David Curi Morales fue trasladado a la morgue central para la necropsia de ley, mientras policías y peritos buscan pistas que permitan identificar al responsable. La oscuridad, la inseguridad y la impunidad se han convertido en el centro del debate local, y la muerte de Payasito deja al descubierto el drama cotidiano de quienes viven en zonas vulnerables de Lima.

