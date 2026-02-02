Trujillo: explosión en local ‘Tabaco Marino’ deja viviendas afectadas y alarma a vecinos de San Isidro

Un clip difundido en X muestra los daños ocasionados por la explosión en Tabaco Marino, mientras continúa la evaluación de los daños materiales. Infobae Perú / Captura: X.

Una fuerte explosión registrada en el local de diversión Tabaco Marino, ubicado en la urbanización San Isidro, en la ciudad de Trujillo, generó momentos de alarma y temor entre los vecinos de la zona, luego de que un clip difundido en la red social X mostrara los daños ocasionados por la detonación.

El material audiovisual se volvió rápidamente viral, evidenciando el impacto del estallido y las consecuencias en varias viviendas aledañas, cuyos moradores salieron a las calles en busca de explicaciones y seguridad.

Según los reportes preliminares compartidos en redes sociales, varias viviendas en San Isidro quedaron perjudicadas tras la detonación ocurrida en el local, situado en la avenida Metropolitana, en el límite con el distrito de La Esperanza. Las imágenes muestran estructuras afectadas, ventanas dañadas y el desconcierto de los residentes, quienes aseguran que el estruendo fue tan fuerte que se escuchó a varios kilómetros de distancia.

Esperan al COER

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, no se han reportado personas heridas, aunque las autoridades continúan evaluando la situación. “Aún no hay reportes de posibles heridos, estamos a la espera de información por parte del COER”, se indicó en los primeros comunicados difundidos tras el incidente.

El estallido no solo afectó directamente al local donde se produjo la explosión, sino que también generó daños colaterales. Vecinos del sector señalaron que el ruido de la detonación llegó hasta el distrito de La Esperanza, provocando pánico entre familias que, al escuchar el fuerte sonido, temieron por su integridad. Algunos residentes relataron que salieron apresuradamente de sus viviendas al no comprender de inmediato lo que había ocurrido.

En redes sociales, diversos usuarios reportaron que las explosiones siguen sacudiendo Trujillo, lo que incrementó la preocupación en la población. “Hace instantes, estallaron bombas en local de diversión ‘Tabaco Marino’ de la avenida Metropolitana, en el límite con La Esperanza. Vecinos están aterrados y varias viviendas resultaron afectadas”, se lee en uno de los mensajes compartidos junto al video que circula en X.

El local Tabaco Marino, ubicado en la urb. San Isidro, se convirtió en el epicentro del incidente. Tras la explosión, el área quedó parcialmente acordonada de manera informal por los propios vecinos, quienes intentaban mantener distancia ante el temor de una posible segunda detonación. La incertidumbre se apoderó de la zona, especialmente por la falta de información oficial inmediata que permitiera conocer las causas del estallido.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el origen de la explosión ni si se trató de un artefacto detonante u otro tipo de incidente. Por ello, la información difundida se mantiene bajo la categoría de información en desarrollo, a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del COER y otras entidades competentes. (Noticia en desarrollo)

Incendio en local comercial de Trujillo

Un incendio de gran magnitud ocurrido el pasado 27 de enero en Trujillo dejó tres personas heridas y tres bomberos afectados por asfixia durante las labores de emergencia. El siniestro se registró en horas de la tarde en un edificio de cuatro pisos donde funcionaba una tienda y almacén de lubricantes y repuestos, identificado como REACSA, ubicado en la avenida Vallejo, cuadra 9.

En aquel momento, la emergencia generó alarma entre vecinos y transeúntes, debido a la intensa humareda negra que se elevó sobre varios sectores de la ciudad y fue visible desde distintos puntos. La zona, de alta actividad comercial y tránsito vehicular, tuvo que ser parcialmente cerrada para facilitar la labor del Cuerpo General de Bomberos y reducir el riesgo de propagación del fuego hacia predios colindantes.

Testigos relataron haber escuchado ruidos similares a explosiones provenientes del interior del local, lo que incrementó el temor entre los residentes y motivó el alejamiento preventivo de las personas que circulaban por el área. Varias unidades de bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas y evitar mayores daños.

Incendio urbano de gran magnitud se registró la tarde del martes 27 de enero en Trujillo.