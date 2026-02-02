Las “momias” de ketamina en el Aeropuerto Jorge Chávez: revelan rutas hacia Estados Unidos y Hong Kong por millones de dólares

La madrugada del 11 de enero se detectó un método inédito de tráfico de ketamina en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La madrugada del 11 de enero marcó un punto de alerta en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Un método inédito quedó al descubierto en uno de los principales puntos de salida del país, con personas cubiertas por paquetes de ketamina adheridos al cuerpo, una modalidad que no figuraba en los registros de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Según Panorama, el operativo reveló un esquema que buscó burlar los controles mediante la inmovilidad y el ocultamiento extremo.

El caso expuso una adaptación del negocio del tráfico de estupefacientes a la infraestructura renovada del terminal aéreo. Las organizaciones criminales apostaron por correos humanos cubiertos de droga, convertidos en “momias” por la rigidez del material adherido a la piel. El objetivo apuntó a sacar del país un sedante usado en la elaboración del llamado Tuzi, con destino a mercados donde su valor creció.

Las primeras horas del año ya mostraron señales de esta mutación del delito. Los agentes antidrogas activaron protocolos frente a un comportamiento que buscó pasar desapercibido. La escena ocurrió en áreas de check-in y control, con movimientos calculados y una separación estratégica entre los involucrados.

El hallazgo de las “momias” de ketamina

A las 9:46 de la noche, una pareja llegó en un vehículo oscuro al aeropuerto. Ella avanzó primero hacia los módulos de atención, pidió los boletos y realizó el trámite virtual con apoyo del personal. Todo respondió a una rutina común. Minutos después, con los pases de abordaje listos, ambos se separaron. El varón siguió rumbo a salidas internacionales; la mujer tomó otro trayecto.

Sin equipaje visible, el joven cruzó zonas internas del terminal. Detrás, los agentes de aduanas activaron al can detector. El pastor belga recorrió el área y se detuvo frente al sospechoso. Esa señal activó el control. El viajero quedó retenido y fue conducido a la zona de revisión.

El registro corporal dejó a la vista paquetes circulares fijados a la espalda, muslos y piernas. La inspección confirmó el método: droga adherida al cuerpo con precisión. En paralelo, la mujer fue intervenida cerca del check-in. La estrategia de división no surtió efecto. Los agentes completaron el procedimiento con ambos detenidos.

El rol de la captación y el destino de la droga

La investigación inicial identificó un esquema de reclutamiento. Una fuente explicó el mecanismo: “La fémina es la que se encarga de captar al varón a cambio de mil dólares más”. El incentivo económico buscó convencer a personas jóvenes a asumir el riesgo.

Durante el retiro de los paquetes, los agentes siguieron protocolos médicos y de seguridad. Un efectivo indicó: “Ya en este momento vamos a retirar los paquetes”. En el proceso, otro agente pidió calma a la intervenida: “Tranquila. Siéntate. Mucha presión está haciendo. Espacio, sácale”.

Sobre la mesa de control, el pesaje sumó cerca de cuatro kilos de ketamina en polvo. La investigación trazó la ruta prevista. Un vocero señaló: “Esta droga, esta ketamina, tenía como destino final Estados Unidos, donde es bastante consumida esta este tipo de droga”. El hallazgo configuró el primer caso documentado de traslado corporal de ketamina en el país.

La presencia canina funciona como detector biológico clave. Varias personas pasan por controles sin novedad; otras quedan retenidas para pruebas reactivas. Cuando el resultado marca positivo, el traslado a oficinas antidrogas ocurre de inmediato.

El récord del “Hombre Píldora” en 2026

En el mismo periodo, otro caso encendió las alertas. Un barbero de 27 años intentó salir del país con más de cien cápsulas de clorhidrato de cocaína en su interior. El itinerario incluyó escalas largas rumbo a Hong Kong. Tras la intervención, una radiografía confirmó la ingesta masiva. El joven recibió atención médica y expulsó las cápsulas bajo supervisión.

Una fuente explicó el método usado para viajes extensos: “Están utilizando medicinas, fármacos, para lograr que el cuerpo pueda tener ciertas horas en el interior antes de expulsarlas para poder llegar a este destino, como es Hong Kong, que es un destino largo”.

Ambos episodios quedaron registrados en la Dirandro y pasaron a disposición del sistema penitenciario. El inicio de 2026 mostró nuevas formas de traslado y un aumento del riesgo asumido por correos humanos, con el aeropuerto Jorge Chávez como escenario principal de detección.