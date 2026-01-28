Violento ataque en Arequipa: detienen a hombre que echó gasolina a trabajadora y la amenazó con quemarla

Cliente rocía con gasolina a joven trabajadora tras acusarla de robo en restaurante de Arequipa. Dilo Fuerte Arequipa

La jornada del martes transcurría con normalidad en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, uno de los espacios de mayor tránsito en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Entre locales abiertos y comensales que buscaban almorzar, un episodio de violencia alteró por completo la rutina de trabajadores y clientes de un restaurante.

Dentro del establecimiento, una joven empleada cumplía sus funciones habituales cuando un hombre, que minutos antes se encontraba sentado en una mesa, comenzó a increparla. El reclamo surgió luego de que el sujeto despertara y notara que su teléfono celular ya no se encontraba entre sus pertenencias. La acusación directa contra la trabajadora marcó el inicio de una secuencia de amenazas que generó temor inmediato.

La escena se volvió más tensa cuando el cliente tomó un recipiente con combustible y lo utilizó contra la víctima. El olor a gasolina, el pánico de los presentes y la reacción desesperada de quienes se encontraban en el local obligaron a varios clientes a retirarse del lugar.

El hecho terminó con la intervención policial y con la detención del presunto agresor, identificado como Enrique Justo Roque Cari, de 59 años, mientras la joven afectada denunciaba lo ocurrido y solicitaba protección ante el temor de un nuevo ataque.

Acusación y ataque dentro del restaurante

El hecho ocurrió en un restaurante de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, uno de los espacios más concurridos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.

Según la denuncia, Enrique Justo Roque Cari ingresó al restaurante para consumir alimentos. Tras permanecer varios minutos en el local, se quedó dormido sobre una mesa. Al despertar, advirtió la ausencia de su celular y responsabilizó sin pruebas a la trabajadora del establecimiento.

La víctima relató que el hombre reaccionó de forma violenta pese a sus negativas. En su testimonio a RPP, describió el momento con detalle: “Es un sujeto que ha entrado a consumir (al restaurante), pero yo no la atendí, lo atendió mi jefe. Yo me acerqué a otra mesa, pero ahí fue cuando me comenta el señor (jefe): ‘despiértelo, parece que la han robado’”.

La joven explicó que, al intentar ayudar, la situación se salió de control. “Yo me acerco, le desperté, y le digo: ‘señor, despiértese, cuidado que le roban’. Él se me acerca y yo le digo: ‘Te voy a quemar, te voy a matar. Nos quemamos los dos’. Y ahí fue cuando él agarra el balde ya me tira toda la gasolina al cuerpo”, expresó.f

Las cámaras de seguridad del restaurante “La Candela”, ubicado en la avenida Avelino Cáceres, captaron parte del incidente. Las imágenes muestran que, alrededor de las 14:50 horas, el hombre se aproximó al mostrador portando un recipiente con gasolina y lanzó el contenido sobre la trabajadora, mientras profería amenazas de prenderle fuego.

Testigos indicaron que el sujeto presentaba signos de ebriedad y que su comportamiento generó pánico entre los pocos clientes presentes, quienes salieron del local para ponerse a salvo. La Policía señaló que otro individuo desconocido se acercó a la mesa del comensal mientras dormía y sustrajo el celular, hecho que luego se confirmó durante las indagaciones iniciales.

Estado de la víctima e investigación fiscal

La trabajadora afectada, identificada con las iniciales M. H. T., de 23 años, manifestó que el combustible le causó ardor en los ojos y malestar en distintas partes del cuerpo, además de un fuerte impacto emocional. También señaló que vive con temor de que el agresor regrese al restaurante, por lo que solicitó garantías para su seguridad.

El detenido permanece en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero. El caso se encuentra en manos del área especializada de Homicidios de la Divincri, bajo la conducción del fiscal Leonardo Cahuana Cuba, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades. Dueños y trabajadores del local expresaron su preocupación ante una eventual liberación del implicado y el riesgo de nuevas agresiones.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP ) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.

Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.

Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.

Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.